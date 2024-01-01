Türk vatandaşının aracında sınırda 18 tabanca ele geçirildi

Avusturya'dan Türkiye'ye gelmekte olan bir otomobil, Bulgaristan'da Vidin yakınlarındaki Tuna Köprüsü'nde inceleme yapmak üzere Bulgar gümrük müfettişleri tarafından durduruldu. Otomobilin sürücüsü, yalnızca kişisel bagaj taşıdığını söyledi. Ancak polis memurları içinde kıyafet bulunan valizi kontrol ederken 18 silah buldu. Otomobilin sürücüsü, tabancaları ailedeki çocukların oyuncak olarak kullanması için Avusturya'dan aldığını söyledi. Tetiği ve şarjörü olan komple çerçevelerden oluşan silah parçalarına el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.