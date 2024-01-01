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Japonya'daki 7.6'lık depremde 2 kişi hayatını kaybetti

Japonya'da meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybederken, 50'den fazla ev yıkıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Ocak 2024 19:57, Son Güncelleme : 01 Ocak 2024 21:58
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Japonya'nın Ishikawa eyaletinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde bilanço netleşiyor. Japonya Polis Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, Nanao şehrinde 2 kişinin deprem nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Wajima İtfaiye Departmanı, depremde bölgede bulunan 50'den fazla evin yıkıldığını açıkladı. Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi ise, 6 kişinin enkaz altında kaldığını bildirdi.

Nomi şehrinde yaklaşık 100 kişi kamu binalarına sığınırken, Yamagata eyaletinde yaklaşık 2 bin kişi belediye tesislerine tahliye edildi.

İmparatorun programı iptal edildi

Japonya İmparatorluk Sarayı Ajansı tarafından yapılan açıklamada, imparator ve ailesinin yarın halkı selamlayacağı geleneksel etkinliğin deprem nedeniyle iptal edildiği kaydedildi.

Ulaşım olumsuz etkilendi

Ishikawa'nın yanı sıra Toyama, Niigata, Fukui ve Gifu eyaletlerinde de hissedilen deprem bölgedeki ulaşımı olumsuz etkiledi. Demiryolu işletmecisi JR, Joetsu ve Hokuriku, hatlarındaki tüm hızlı trenlerin yanı sıra Kansai bölgesi ile Horukuri bölgesini birbirine bağlayan sınırlı ekspres trenlerin deprem nedeniyle askıya alındığını duyurdu. Depremden etkilenen bölgelerden gerçekleşmesi planlanan en az 24 uçuşun da iptal edildiği bildirildi.

Önümüzdeki 1 haftalık süreçte benzer şiddette depremler meydana gelebilir

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), yerel saatle 16.10 dolaylarında meydana gelen sarsıntının ardından büyüklüğü 3 ila 6.1 arasında değişen 81 artçı deprem yaşandığını duyururken, yetkiler önümüzdeki 1 haftalık süreçte benzer şiddette depremlerin meydana gelebileceği uyarısında bulundu.

Japonya'nın Ishikawa eyaletinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kıyı kesimler için tsunami uyarısı yapılmıştı. Deprem sonrasında bazı bölgelerde yangın çıkarken, binlerce kişiye yönelik tahliye emri yayınlanmıştı. En az 32 bin 500 haneyi elektriksiz bırakan sarsıntı nedeniyle birçok yapıda maddi hasar meydana gelmişti.

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