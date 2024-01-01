Adıyaman'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü

Sümerevler Mahallesi'ndeki bir ekmek fırınında Mehmet D. ile Ramazan Karataş arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet D. bıçakla Karataş'ı ağır yaraladı.

İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Karataş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlı gözaltına alındı.