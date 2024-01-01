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Aydın'da 73 yıllık stadın yıkımı başlıyor

Aydın'ın merkez ilçesi Efeler'de bulunan ve uzun yıllar birçok müsabakaya ev sahipliği yapan 73 yıllık Adnan Menderes Stadyumu'na iş makineleri getirilirken, yıkım işlemi yarın başlayacak.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Ocak 2024 21:26, Son Güncelleme : 01 Ocak 2024 21:27
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Aydın'da 73 yıllık stadın yıkımı başlıyor

Aydın'ın spor alanında simge yerlerinden olan ve bir dönem Aydınspor'un birinci lig maçlarına ev sahipliği yapan Adnan Menderes Stadyumu, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle bu sezon hizmet dışı bırakılırken, stadyumun akıbetiyle ilgili düğmeye basıldı. Sezon başından bu yana müsabakalara kapatılan stadyumun, yıkım işi ihalesinin ardından, ilgili firma çalışmalarına başladı. Statta koltukların sökülmesi ile başlayan sürecin ardından iş makineleri de akşam saatlerinde stadyuma konuşlandırıldı. Yıkımı süreci kapsamında 2 Ocak Salı günü iş makinaları ile duvarların yıkılması işlemi başlayacak.

Çevrede geniş güvenlik önlemleri de alınırken, Aydın'ın 73 yıllık sembol stadının yıkım işlemleri gerçekleştirilecek.

"Yeni stadyumun yeri için Bakanlık onayı bekleniyor"

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yeni bir stadyum için hem mevcut stadyum bölgesi hem de Aydın Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali'nin orada bulunan yaklaşık 77 dönümlük hazine arazi için hazırlattığı iki farklı projeyi Gençlik ve Spor Bakanlığı'na sundu. 1950 yılında sporseverlere kapılarını açan ve bir dönem Aydınspor'un birinci lig maçlarına ev sahipliği yapan 73 yıllık Adnan Menderes Stadyumu'nun, yıkım işleminin ardından yeni stadyumun nereye yapılacağı Bakanlık tarafından kabul edilecek proje sonrasında netleşecek.

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