Sakarya'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü

Hakkari bugün de sallandı
Hakkari bugün de sallandı
%0.99 Faizli Yeni Yıl Kredisi!
%0.99 Faizli Yeni Yıl Kredisi!
Sponsorlu İçerik
2023'te çalışma hayatında yapılan değişiklikler
2023'te çalışma hayatında yapılan değişiklikler
'Türk vatandaşlarının hacca gelmesi yasaklanacak' iddiasına açıklama
'Türk vatandaşlarının hacca gelmesi yasaklanacak' iddiasına açıklama
Lokanta ve kafelerde yeni dönem başladı
Lokanta ve kafelerde yeni dönem başladı
Filistin'e destek yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruk atan şüpheli tutuklandı
Filistin'e destek yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruk atan şüpheli tutuklandı
İstanbul'un 2023 enflasyonu belli oldu
İstanbul'un 2023 enflasyonu belli oldu
Tunceli'de korkutan deprem
Tunceli'de korkutan deprem
Japon uzmandan tsunami uyarısı: İstanbul'da 3 ilçe suyun içinde kalabilir
Japon uzmandan tsunami uyarısı: İstanbul'da 3 ilçe suyun içinde kalabilir
7 ayda Meclis aritmetiğinde yaşanan değişiklikler
7 ayda Meclis aritmetiğinde yaşanan değişiklikler
Enerji Bakanı Bayraktar: Şırnak petrol kenti olacak
Enerji Bakanı Bayraktar: Şırnak petrol kenti olacak
31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için süreç başladı
31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için süreç başladı
Benzin ve motorine zam yolda
Benzin ve motorine zam yolda
Şehitler ve Gazze için tek yürek: Teröre lanet, Filistin'e destek
Şehitler ve Gazze için tek yürek: Teröre lanet, Filistin'e destek
Adana'da elektrikli soba faciası: 3 ölü
Adana'da elektrikli soba faciası: 3 ölü
MİT DEAŞ'ın sorumlusu Abdullah El Cündi'yi Halep'te yakaladı
MİT DEAŞ'ın sorumlusu Abdullah El Cündi'yi Halep'te yakaladı
Yeni yılın ilk haftasında hava nasıl olacak ?
Yeni yılın ilk haftasında hava nasıl olacak ?
Erkek hemşireye 'aptal' dedi, cezayı yedi
Erkek hemşireye 'aptal' dedi, cezayı yedi
Şehirler arası otobüslerde araç takip cihazının kullanımına başlandı
Şehirler arası otobüslerde araç takip cihazının kullanımına başlandı
2024'ün ilk gününde İstanbul'da büyük yürüyüş
2024'ün ilk gününde İstanbul'da büyük yürüyüş
Boğaz köprüleri ve otoyol geçiş ücretleri arttı
Boğaz köprüleri ve otoyol geçiş ücretleri arttı
Sağlık Bakanı Koca, yeni yılın ilk bebeklerini paylaştı
Sağlık Bakanı Koca, yeni yılın ilk bebeklerini paylaştı
Hakkari'de art arda depremler
Hakkari'de art arda depremler
Kamu sosyal tesislerinde konaklama ücretlerine zam
Kamu sosyal tesislerinde konaklama ücretlerine zam
Adalet Bakanı: 'Adaletin Yüzyılı' olması için tüm gayretimizle çalışacağız'
Adalet Bakanı: 'Adaletin Yüzyılı' olması için tüm gayretimizle çalışacağız'
Görücüsü gelen de eşi küsen de 112'yi aradı
Görücüsü gelen de eşi küsen de 112'yi aradı
2024 Yılı Bütçe Kanunu, Resmi Gazete'de
2024 Yılı Bütçe Kanunu, Resmi Gazete'de
2023 yılında 804 milyon 131 bin 471 muayene yapıldı
2023 yılında 804 milyon 131 bin 471 muayene yapıldı
Yerel seçim süreci yarın başlıyor
Yerel seçim süreci yarın başlıyor
Bakan Bayraktar: Yeni yıla girerken elektrik ve doğal gazda fiyat artışı yok
Bakan Bayraktar: Yeni yıla girerken elektrik ve doğal gazda fiyat artışı yok
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Sakarya'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü

Sakarya'nın Hendek ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ocak 2024 22:11, Son Güncelleme : 01 Ocak 2024 22:24
Yazdır
Sakarya'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü

D-100 Karayolu Köprübaşı Mahallesi Küçük Oto Sanayi ışıklı kavşağında sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 67 ABS 485 plakalı kamyon ile Berat Velioğlu idaresindeki 41 K 7781 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Burak Velioğlu ve aynı araçtaki Mehmet Can Yelken, ağır yaralandı.

Hendek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Velioğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilen Yelken ise burada yaşamını yitirdi.

Kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber