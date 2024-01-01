Sakarya'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü

Hendek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Velioğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilen Yelken ise burada yaşamını yitirdi.

D-100 Karayolu Köprübaşı Mahallesi Küçük Oto Sanayi ışıklı kavşağında sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 67 ABS 485 plakalı kamyon ile Berat Velioğlu idaresindeki 41 K 7781 plakalı otomobil çarpıştı.

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