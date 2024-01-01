Hakkari bugün de sallandı
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesi merkezli 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Ocak 2024 23:32, Son Güncelleme : 01 Ocak 2024 23:32
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi merkezli 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 22.54'te meydana gelen deprem yerin 9,46 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün de 30 dakika içinde 4,4, 3,5 ve 4,5 büyüklüğünde 3 deprem meydana gelmişti.
Bazı vatandaşlar deprem nedeniyle geceyi dışarda geçirmişti.Hakkari'de art arda depremler