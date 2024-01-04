Öğretmenler hangi derslere, aylık karşılığı ve zorunlu ek ders karşılığı girmek zorundadır?
Öğretmenler, hangi derslere aylık karşılığı ve zorunlu ek ders karşılığı gireceği bilgisine sahip olduklarında; aylık karşılığını doldurmuyorsun, zorunlu ek ders karşılığını doldurmuyorsun denilerek alanı dışındaki derslere zorla girmek durumundan kurtulurlar ve en önemlisi de alanının ders yükünü hesaplayabilir ve norm fazlası duruma düşmekten kurtulabilir.
Şöyle ki;
Üniversitelerin hangi bölüm mezunlarının öğretmen olabileceği ve öğretmenlerin aylık karşılığı okutabileceği dersler Talim ve Terbiye Kurulunun 9 Sayılı Kurul Kararıyla belirlenmiştir.
Talim ve Terbiye Kurulunun 20.02.2014 Tarih ve 9 Sayılı Kurul Kararı ile yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslarda ve ekinde yer alan çizelgedeki branşın karşısında yer alan dersler aylık karşılığı ve ek ders karşılığı girmek zorunda olduğunu derslerdir.Bu esaslar ve eki incelenerek aynı alanda, okuldaki öğretmen sayısı, ders yükü, seçmeli ders yükü vs. gibi bilgiler elde edilerek toplam ders yükü bulunarak okuldaki bir alanda bulunan norm kadro sayısı hesaplanır ve okulun hesapladığı norm kadro sayısı ile karşılaştırılarak doğru yapılıp yapılmadığı kontrol edilmeli eksiklik varsa şerh düşülerek itiraz edilebilir.
Örnek Olarak "Türkçe" alanını ele alalım; "Türkçe Öğretmenliği" mezunları bu alana öğretmen olarak atanabilmektedirler.
Ve Türkçe öğretmenleri;
Türkçe
Çocuk Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
Halk Kültürü
Düşünme Eğitimi
Medya Okuryazarlığı
Okuma Becerileri
Yazarlık ve Yazma Becerileri
İletişim ve Sunum Becerileri
Osmanlı Türkçesi
Diksiyon ve Hitabet
Drama
Masal ve Destanlarımız
Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler
Derslerine aylık ve zorunlu ek ders karşılığı girmemektedirler. Bu dersler haricindeki, her hangi bir derse aylık karşılığı ve zorunlu ek ders karşılığı giremezler.
Yukarıdaki tabloya bakıldığında "Türkçe" öğretmeninin "Edebiyat" dersine, "Edebiyat" öğretmenin "Türkçe" dersine aylık ve zorunlu ek ders karşılığı girmek durumunda olduğu açıkça görülmektedir.
Sizde alanızda hangi derslere aylık karşılığı ve zorunlu ek ders karşılığı girmek durumunda olduğunuz öğrenmek istiyorsanız Talim Ve Terbiye Kurulunun internet sitesinde bulunan ve değişikleri ile güncellenen Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına bakabilirsiniz.
Öğretmenler; ders dışı hazırlık (DDH), nöbet görevi, belletmenlik, koordinatörlük, egzersiz, sınav ücreti, vb ek ders ücretleri hariç aylık karşılıklarını doldurmadan alanları dışındaki girdikleri derslere karşılık ek ders ücreti alamazlar. Alanları dışında girdikleri derslere, aylık karşılıklarını doldurdukları vakit ek ders ücreti almaya hak kazanırlar.
Konu hakkında detaylı bililere ulaşmak için aşağıdaki haberlerimizi okuyabilirsiniz.
Ahmet KANDEMİR2023 yılı norm güncellemeleri başladı. Öğretmenler nelere dikkat etmeli! Öğretmenlerin Aylık ve Ek Ders Karşılığı Derslerine İlişkin Sorulara Cevaplar Ders karşılığını doldurmayan öğretmene, diğerlerinin dersleri verilebilir mi? Aylık karşılığını dolduramayan öğretmene, resen mesai saatleri dışında alanında ders verilebilir mi? Öğretmene 21 saatin üzerinde resen ek ders görevi verilebilir mi? Aylık karşılığını dolduramayan öğretmene resen alan dışı ders verilebilir mi?