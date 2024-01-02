MTSK, SRC, İŞ Makineleri ve Özel Kurslar Sınav Ücretleri yeniden belirlendi

İş makineleri sürücü eğitimi (operatörlük) kursları için 600 TL, Özel kurslar için 600 TL,

Özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları için 600 TL,

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