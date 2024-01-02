Sakarya'da bir kişi eski kız arkadaşı ve ağabeyini tabancayla vurdu

Olay yeri ve hastaneye polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri kurşunlanan araçta inceleme yaptı.

Araca isabet eden kurşunlarla çeşitli yerlerinden yaralanan Gözde ve Alperen İlbakan, araçlarıyla Yenikent Devlet Hastanesi'ne geldi. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Emirdağ Mezarlığı mevkisinde, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, eski kız arkadaşı Gözde İlbakan (26) ve Alperen İlbakan'ın (28) bulunduğu 41 NS 615 plakalı otomobile tabancayla ateş açtı.

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