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500 bin Euro'luk vurgun! Bu kez profesörler dolandırdı

Ankara'da yayıncılık ve medikal eğitim alanında faaliyet gösteren bir şirketin sahibi olan H.G., Prof. Dr. M.E.ve Avrupa Birliği projelerinde koordinatörlük yaptığını iddia eden eşi Prof. Dr. F.F.E. tarafından, Türkiye'de tıp alanında bir simülasyon eğitim merkezi kurma vaadiyle 500 bin Euro dolandırıldı. Profesör çiftin, H.G. aldığı 500 bin Euro ile birlikte toplamda sözde Avrupa Birliği fonlu projeler için 54 milyon 481 bin liralık vurgun yaptıkları ortaya çıktı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 02 Ocak 2024 08:56, Son Güncelleme : 02 Ocak 2024 09:11
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500 bin Euro'luk vurgun! Bu kez profesörler dolandırdı

Sabah Gazetesinden Dilhan Dumanoğlu'nun haberine göre:


Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanlık yapan ve Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi eski Öğretim Üyesi Prof. Dr. M.E., 2016'da Ankara'da yayıncılık ve medikal eğitim alanında faaliyet gösteren bir şirketin sahibi olan H.G. ile irtibat kurdu. M.E., kendi yazdığı Anatomi kitabının basım ve dağıtımını H.G.'ninşirketine yaptırırken, iddiaya göre eşi Prof. Dr. F.F.E'nin Sağlık Bakanlığından emekli olduktan sonra Avrupa Birliği projelerinde proje koordinatörü olarak çalıştığını, sağlık yayıncılığı ve medikal eğitim alanında çok güzel projeler geldiğini söyleyerek birlikte çalışmak için H.G.'yi ikna etmeye çalıştı.

500 BİN EURO VERDİ

Bir süre sonra M.E'nin teklifini kabul eden H.G., yayıncılık projesi adı altında 'Standart income' adı altında teminat yatırırken, M.E., H.G.'ninyatırdığı paraları her ay geri ödedi. H.G.'nin bu şekilde güvenini kazanan M.E., H.G.'nin hayali olan Türkiye'de tıp alanında bir simülasyon eğitim merkezi kurmak için bir proje söyleyerek 500 bin Euro teminat istedi. Tesisin yerinin hazır olduğunu söyleyen M.E., sözde proje üzerinde çalışmalar yapmaya başladı. M.E., H.G.'yi Anamur'a götürerek, gösterdiği bir arazinin vakıf tarafından simülasyon eğitim merkezi için tahsis edildiğini, F.F.E'ye Beatrix isimli birisinden gelen ve içinde Avrupa Birliği koordinatörü olarak isminin geçtiği bir yazı gösterdi. H.G., projenin varlığına inanarak kendi işyeri binasını ipotek ettirerek bankadan kredi çekti ve 500 bin Euro'yu F.F.E'nin hesabına gönderdi.


'PARAYI ÇALDIRDIM' YALANI

Sözde proje için H.G.'den alınan 500 bin Euro'nun E. çifti tarafından 2018'de ödeneceğinin söylenmesi üzerine, ödeme gününde F.F.E, bir otomobil firmasının tuvaletinde olay çıkararak Avrupa Birliği binasında Ojen isimli Fransız vatandaşından 3 Milyon Euro proje parası teslim aldığını, bu paranın tuvalette kendisinden gasp edildiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında incelenen kamera kayıtlarında böyle bir durumun olmadığı anlaşılarak M.E. hakkında 'Suç uydurma' suçundan dava açıldı.

TOPLAM 54 MİLYON 481 BİN LİRA VURGUN

H.G., 12 Şubat 2018'de 500 bin Euro parasını geri ödemeleri için F.F.E. ve M.E.'ye telefon açtı, şüphelilerin telefona çıkmaması üzerine dolandırıldığını anlayan H.G. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Savcılık, H.G. ile beraber aralarında eczacı, doktor, mühendis, şirket sahibi birçok kişinin aynı yöntemle paralarının alındığını tespit ederek, şüpheliler hakkında 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında MASAK tarafından yapılan inceleme sonucunda düzenlenen raporda, şüphelilerin 1 milyon 440 bin Euro ile 57 bin 280 dolar ve 3 milyon 983 bin lira suç geliri elde ettiği tespitine yer verildi.

ÇİFTE VATANDAŞLA PARA TRAFİĞİ

MASAK kayıtlara göre F.F.E'nin banka hesabındaki para hareketliliği 2016 yılının başında başladı. F.F.E 2016 yılının ilk aylarından başlayarak düzenli ve sürekli olarak değişik miktarlarda 'Axel Vivian' isimli bir kişiye para gönderdiği yine MASAK kayıtlarında 'T.B.Y' isimli kişiye de yüklü miktarda para gönderildiği belirtildi. Adı geçen bu iki ismin aynı kişi olduğunu, bu kişinin Türk olduğunu ve aynı zamanda Fransız vatandaşlığına sahip olduğunu, Fransa'da yaşadığının tespitini içeren belgeler Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava dosyasına sunuldu.

DARBE ÇAĞRISI PAYLAŞIM İDDİASI

H.G.'nin eşi ve avukatı S.G., F.F. ve M.E çiftinin para topladıkları 2016 yılının başından itibaren 2018 yılının şubat ayına kadar sürekli olarak her ay yurt dışına giriş-çıkışları olduğunu F.E.'nin sürekli olarak karşılıksız para gönderdiği Tolga T.B.Y. (Axel Vivian) isimli kişiyle de aynı tarihlerde Avrupa'nın farklı şehirlerinde aynı mekanlar yer bildirimi yaptıkları sosyal medya paylaşımlarına ilişkin görselleri de dosyaya sundu. SABAH'a konuşan müşteki avukatı S.G., dava dosyasına sunduğu dilekçesinde Tolga Batur Yaşar'ın sosyal medya hesabında yayınladığı bir fotoğrafta 15 Mayıs 2016'da "Türküz ve kazanacağız. Hesaplaşma zamanı geliyor. Hazır olalım dostlar şeklinde" paylaşım yaptığını kaydetti.

'FETÖ BAĞLANTISI ARAŞTIRILSIN'

Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Avukat S.G. tarafından, F.F.E'ye T.B.Y. (Axel Vivian) sorulması üzerine, M.E. cevap vermek istemeyerek susma hakkını kullandı. Avukat ise, "Bu olayın arkası ve yurt dışına gidiş-gelişler ve dolandıran kişilerin yurt dışı bağlantıları araştırıldığında bu kişilerin FETÖ örgütüyle bağlantılarının olup olmadığı tespit edilmelidir" ifadelerini kullandı.

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