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MİT, PKK'nın Uyuşturucu Ticareti Sorumlusunu etkisiz hale getirdi

MİT, PKK'nın sözde uyuşturucu ticareti sorumlularından terörist Cesur Vedat kod Abdulmutalip DOĞRUCİ'yi Süleymaniye kırsalında etkisiz hale getirdi. Abdulmutalip DOĞRUCİ, örgütün büyük gelir kaynaklarından olan uyuşturucu ticareti faaliyetini yürütüyordu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Ocak 2024 10:07, Son Güncelleme : 02 Ocak 2024 10:12
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MİT, PKK'nın Uyuşturucu Ticareti Sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Örgütün Para Kaynağıydı

PKK'nın en büyük gelir kaynaklarından biri, Irak'ta gerçekleştirilen uyuşturucu ticareti. İran sınırı ve Süleymaniye kırsalı kullanılarak yapılan uyuşturucu ticareti PKK'nın denetiminde bulunuyor. Bölgedeki uyuşturucu ticaret ağı örgütün izninde düzenleniyor, hatta söz konusu ticareti örgüt mensupları doğrudan yönetiyor.

Terörist Abdulmutalip DOĞRUCİ geçmiş dönemde örgütün Türkiye'deki uyuşturucu ticaretini düzenliyordu. MİT'in saha ajanları, PKK'nın üst yönetiminin DOĞRUCİ'ni Süleymaniye kırsalındaki uyuşturucu ticareti faaliyetlerini organize etmesi ve denetlemesi için özel olarak görevlendirdiğini tespit etti.

MİT, Sıkı Takibe Aldı

MİT, Abdulmutalip DOĞRUCİ'nin etkisiz hale getirilmesi için çalışma başlattı. PKK'nın uyuşturucudan elde ettiği kara paranın Süleymaniye'de Abdulmutalip DOĞRUCİ tarafından aklandığı tespit edildi. Paranın kırsalda bulunan teröristlerin bilgisayar, uydu telefonu, kamera sistemleri vb. çeşitli teknik ihtiyaçları için kullanıldığı öğrenildi.

Gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından MİT düğmeye bastı. Faaliyetleri saha ajanları vasıtasıyla detaylı bir şekilde takip edilen DOĞRUCİ, Süleymaniye kırsalında bulunduğu sırada nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Cesur Vedat kod Abdulmuttalip DOĞRUCİ Kimdir?

Cesur Vedat kod Abdulmutalip DOĞRUCİ'nin, geçmiş dönemde İstanbul'da gerçekleştirdiği uyuşturucu ticareti ve nitelikli yağma suçlarından dolayı adli takibata uğradı. Örgüte katılmadan önce PKK'nın gençlik çalışmalarını gerçekleştirdi. 2017 yılında Irak'a geçerek kırsal da faaliyet göstermeye başladı.

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