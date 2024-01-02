Bakan Tunç: 4 kişinin öldüğü kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 36 kişinin de yaralandığı trafik kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ocak 2024 10:29, Son Güncelleme : 02 Ocak 2024 10:31
Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya-Kayseri kara yolu Akçadağ Develi mevkisinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Kazayla ilgili Akçadağ Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış olup iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.