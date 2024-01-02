Oto hırsızları 'butik' çalışıyor! 4 dakikada 400 bin lira

Türkiye Gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre Otomobili komple çalıp parçalayarak satan şebekeler, son dönemde butik hırsızlık, yani parça çalma yöntemine gitmeye başladı. Özellikle lüks marka araçların hayalet göstergesi, NBT beyni ve NBT ekranı bu hırsızların hedefi haline geldi. 4 dakikada 400 bin liralık ekranları çalan hırsızlar binlerce kişiyi mağdur etti.

Öte yandan çalışan bu parçalar yüksek değerleri sebebiyle piyasada anında alıcı bulabiliyor. Bu ekranları tercih edenler ise ekranları çalınan kişiler. Hırsızların çaldıkları ekranları yeniden araç sahiplerine satmak için teklif verdikleri de iddia ediliyor. Çalıntı malların bir diğer müşterileri ise modifiye tutkunları. Otomobilinde ekranı olmayan ancak bunu sonradan taktırmak isteyenler bu ürünlere ilgi gösteriyor.

YARI FİYATINA SATILIYOR

Çalınan ürünler ya sanayi sitelerindeki yedek parça satan dükkanlarda ya da internet üzerinden satılıyor. 400 bin liralık bir hayalet ekran takımının çalıntı fiyatı 200 bin lira civarında satışa konuluyor. Çalıntı ekranlar bin liralık işçilik ücretiyle hemen monte ediliyor. Oto elektrik işiyle uğraşan Selim Candan son beş yıldır bu tür vakalarda artış olduğunu belirterek "Özellikle İstanbul'da bir çete bu lüks markalı araçların hayalet ekranlarına dadanmış durumda. Çalınan parçalar internet üzerinden satılıyor. Ya da yedek parçacılara ucuz fiyata veriliyor. Bazı lüks araçların farları da bu hırsızların hedefinde. Öyle ki aracın kaputunu açmadan bile farları çalabilen hırsılar var. Lüks bir markanın bir çift far grubu 300 bin liraya satılıyor. Durum böyle olunca hırsızlar riske girmemek için far ve ekranları çalıp kaçıyorlar" dedi. Aracı soymanın 4 dakika aldığını söyleyen Candan "Bu hırsızlar zaten oto sanayiden yetişiyor. Onlar için anahtar ile açmak ile camı kırıp açmak arasında fark yok. Araca girdikten sonra 4 dakikada komple seti sökebiliyor" diye konuştu.