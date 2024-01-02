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Altında yeni rekor!

Altının gramı, yeni yıla yükselişle başlamasının ardından 1980 lira seviyesinde işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ocak 2024 10:41, Son Güncelleme : 02 Ocak 2024 11:11
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Altında yeni rekor!

Cuma günü yatay seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen altında 1962 liradan tamamladı.

ALTININ GRAM FİYATI, SAAT 10.20 İTİBARIYLA YÜZDE 0.9 ARTIŞLA 1980 LİRA SEVİYESİNDE

Altının gram fiyatı, yeni yılın ilk işlem gününe değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,9 artışla 1980 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 320 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 530 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI 0.6 DEĞER KAZANCIYLA 2 BİN 75 DOLAR SEVİYESİNDE DENGELENDİ

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,6 değer kazancıyla 2 bin 75 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, Orta Doğu'da sıcaklığını koruyan jeopolitik risklerin yılın ilk işlem gününde varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirterek, artan risk algısının güvenli liman varlıklardan altın talebini desteklediğini ifade etti.

Öte yandan, bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam raporu ve ABD Merkez Bankasının (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının, bankanın gelecek dönem politikalarına yönelik ipuçları verebileceği tahmin ediliyor.

Önemli merkez bankalarının, enflasyonla mücadele kapsamında yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğü şahin politikaların sonuna gelindiğine ilişkin beklentiler güçlü kalmaya devam ederken, bu yıl faiz indirimlerinin, ne zaman ve ne kadar olacağına yönelik soru işaretleri varlığını koruyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu yılın ilk toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, martta yüzde 85 ihtimalle ilk faiz indiriminin yapılacağı öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 80 ve 2 bin 100 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 60 ve 2 bin 40 doların destek konumunda olduğunu bildirdi.

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