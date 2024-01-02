Dolar/TL 29,70 seviyesinden işlem görüyor

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,07 artışla 29,4725'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni yıla da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla yüzde 0,8 primle 29,7100'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 32,7660 'tan, sterlin/TL yüzde 0,5 değer kazancıyla 37,8860'tan satılıyor.

Yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 101,4 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, Orta Doğu'da sıcaklığını koruyan jeopolitik risklerin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirterek, hafta boyunca açıklanacak makroekonomik verilerin yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.

Bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam raporu ve ABD Merkez Bankasının (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının, bankanın gelecek dönem politikalarına yönelik ipuçları verebileceği tahmin ediliyor.

Önemli merkez bankalarının, enflasyonla mücadele kapsamında yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğü şahin politikaların sonuna gelindiğine ilişkin beklentiler güçlü kalmaya devam ederken, bu yıl faiz indirimlerinin, ne zaman ve ne kadar olacağına yönelik soru işaretleri varlığını koruyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu yılın ilk toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, martta yüzde 85 ihtimalle ilk faiz indiriminin yapılacağı öngörülüyor.

Öte yandan, cuma günü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) yeni hesap açılışlarını sona erdirdiğini duyurdu.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 102 ve 103 puan seviyelerinin direnç, 100 ve 99 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.