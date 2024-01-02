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İstanbul'da MOSSAD'a operasyon: 33 gözaltı

İSRAİL'in iç güvenlik servisi Shin Bet'in başındaki Ronen Bar, "Türkiye'deki Hamas üyelerini de öldüreceğiz" demişti. Son dakika bilgisine göre, İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD için Türkiye'de yabancı uyruklulara yönelik casusluk yapan 33 kişi gözaltına alındı

Haber Giriş : 02 Ocak 2024 12:17, Son Güncelleme : 02 Ocak 2024 12:18
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İstanbul'da MOSSAD'a operasyon: 33 gözaltı

İsrail'in iç güvenlik servisi Shin Bet'in başındaki Ronen Bar, yıllar sürse bile yurtdışındaki Hamas üyelerini "ortadan kaldıracaklarını" belirterek, "Kabine bize bir hedef belirledi; sokak ağzıyla Hamas'ı ortadan kaldırmak. Bu bizim Münih'imiz. Bunu Gazze'de, Batı Şeria'da, Lübnan'da, Türkiye'de, Katar'da; her yerde yapacağız" demişti. Türk istihbarat servisi de "hiçbir servisin bu tür operasyonlarına müsaade edilmeyeceği"ni duyurmuştu.

MOSSOD için Türkiye'de keşif yaptılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD için, Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklulara yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırmaya yönelik amaçlarının olduğu tespit edildi.8 ilde 57 kişiye operasyon: 33 gözaltı

Uluslararası casusluk faaliyetleri içerisinde olabilecekleri değerlendirilen 46 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. İstanbul merkezli olmak üzere 8 ilde 57 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 33 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

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