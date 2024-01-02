Antalyaspor'un prensipte anlaştığı Sergen Yalçın, Antalya'ya geldi
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor'un prensipte anlaştığı teknik direktör Sergen Yalçın, kente geldi. Yalçın'ı Antalya Havalimanı'nda kulüp başkanı Sinan Boztepe, Başkan Vekili Alkan Evren ile bir grup taraftar karşıladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ocak 2024 13:02, Son Güncelleme : 02 Ocak 2024 13:37
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor'un prensipte anlaştığı teknik direktör Sergen Yalçın, kente geldi. Yalçın'ı Antalya Havalimanı'nda kulüp başkanı Sinan Boztepe, Başkan Vekili Alkan Evren ile bir grup taraftar karşıladı.