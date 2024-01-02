CHP'de yerel seçim için aday belirleme süreci devam ediyor

Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda uçak alev aldı
Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda uçak alev aldı
%0 Faizli 6 Taksitli 20.000 TL!
%0 Faizli 6 Taksitli 20.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Türkiye'de, geçen yıl 74 binin üzerinde sarsıntı kaydedildi
Türkiye'de, geçen yıl 74 binin üzerinde sarsıntı kaydedildi
Bakan Bayraktar, petrol sahalarına ismi verilen şehitlerin aileleriyle telefonda görüştü
Bakan Bayraktar, petrol sahalarına ismi verilen şehitlerin aileleriyle telefonda görüştü
YSK Başkanı seçime kaç partinin gireceğini açıkladı
YSK Başkanı seçime kaç partinin gireceğini açıkladı
Altında yeni rekor!
Altında yeni rekor!
Bakan Tunç: 4 kişinin öldüğü kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı
Bakan Tunç: 4 kişinin öldüğü kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı
31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için süreç başladı
31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için süreç başladı
MİT, PKK'nın Uyuşturucu Ticareti Sorumlusunu etkisiz hale getirdi
MİT, PKK'nın Uyuşturucu Ticareti Sorumlusunu etkisiz hale getirdi
Malatya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 36 kişi yaralandı
Malatya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 36 kişi yaralandı
Yeni yargı paketinin detayları ortaya çıktı
Yeni yargı paketinin detayları ortaya çıktı
Düşük emekli aylığına yeni düzenleme
Düşük emekli aylığına yeni düzenleme
AK Parti'nin Ankara ve İstanbul adayı hakkında önemli kulis bilgisi
AK Parti'nin Ankara ve İstanbul adayı hakkında önemli kulis bilgisi
İçişleri Bakanlığı önünde şüpheli davranışlarda bulunan kişi yaralı yakalandı
İçişleri Bakanlığı önünde şüpheli davranışlarda bulunan kişi yaralı yakalandı
Düzensiz göçmenleri taşıyan aracın yol açtığı kazada 4'ü polis 18 yaraladı
Düzensiz göçmenleri taşıyan aracın yol açtığı kazada 4'ü polis 18 yaraladı
Hakkari bugün de sallandı
Hakkari bugün de sallandı
2023'te çalışma hayatında yapılan değişiklikler
2023'te çalışma hayatında yapılan değişiklikler
'Türk vatandaşlarının hacca gelmesi yasaklanacak' iddiasına açıklama
'Türk vatandaşlarının hacca gelmesi yasaklanacak' iddiasına açıklama
Lokanta ve kafelerde yeni dönem başladı
Lokanta ve kafelerde yeni dönem başladı
Filistin'e destek yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruk atan şüpheli tutuklandı
Filistin'e destek yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruk atan şüpheli tutuklandı
İstanbul'un 2023 enflasyonu belli oldu
İstanbul'un 2023 enflasyonu belli oldu
Tunceli'de korkutan deprem
Tunceli'de korkutan deprem
Japon uzmandan tsunami uyarısı: İstanbul'da 3 ilçe suyun içinde kalabilir
Japon uzmandan tsunami uyarısı: İstanbul'da 3 ilçe suyun içinde kalabilir
7 ayda Meclis aritmetiğinde yaşanan değişiklikler
7 ayda Meclis aritmetiğinde yaşanan değişiklikler
Enerji Bakanı Bayraktar: Şırnak petrol kenti olacak
Enerji Bakanı Bayraktar: Şırnak petrol kenti olacak
31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için süreç başladı
31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için süreç başladı
Benzin ve motorine zam yolda
Benzin ve motorine zam yolda
Şehitler ve Gazze için tek yürek: Teröre lanet, Filistin'e destek
Şehitler ve Gazze için tek yürek: Teröre lanet, Filistin'e destek
Adana'da elektrikli soba faciası: 3 ölü
Adana'da elektrikli soba faciası: 3 ölü
MİT DEAŞ'ın sorumlusu Abdullah El Cündi'yi Halep'te yakaladı
MİT DEAŞ'ın sorumlusu Abdullah El Cündi'yi Halep'te yakaladı
Ana sayfaHaberler Siyasi

CHP'de yerel seçim için aday belirleme süreci devam ediyor

Aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu 7 büyükşehir, 12 il, 77 büyükşehir belediyesine bağlı ilçe, 147 ilçe belediyesi, 108 belde belediye başkan adayını belirleyen CHP'de perşembe günü yapılacak PM'de yaklaşık 150 aday daha açıklanacak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ocak 2024 13:37, Son Güncelleme : 02 Ocak 2024 13:38
Yazdır
CHP'de yerel seçim için aday belirleme süreci devam ediyor

Bugüne kadar, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçim için 351 seçim çevresindeki adayını açıklayan CHP'de, perşembe günü yapılacak Parti Meclisi'yle (PM) yaklaşık 150 aday daha belirlenecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP'de aday belirleme ve yerel seçim hazırlıkları sürüyor.

CHP'de parti tüzüğü gereği, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için adaylar, PM onayı ile belirleniyor.Bugüne kadar düzenlenen PM toplantılarında, aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu 7 büyükşehir, 12 il, 77 büyükşehir belediyesine bağlı ilçe, 147 ilçe belediyesi, 108 de belde belediye başkan adayı açıklandı.

CHP'de yeni PM toplantısı, 4 Ocak'ta Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapılacak. Bu toplantı sonrasında da 150 civarında seçim çevresinin adayının açıklanacağı öğrenildi.

- İzmir adayının açıklanması beklenmiyor

Aday belirleme sürecinde anket çalışması ve aday adaylarıyla yüz yüze görüşme prensibini belirleyen CHP'de şimdiye kadar 7 büyükşehir belediye başkan adayı açıklandı.

Bu kapsamda, İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Ankara adayı Mansur Yavaş, Balıkesir adayı Ahmet Akın, Bursa adayı Mustafa Bozbey, Konya adayı İsmail Sonkaya, Manisa adayı Ferdi Zeyrek, Samsun adayı ise Cevat Öncü oldu.

CHP'nin Ankara ve İstanbul adaylarını açıklamasının ardından gözler İzmir'e çevrildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İzmir için oluşturduğu heyetin çalışmalarını tamamladığı belirtiliyor. Anketlerle kamuoyu yoklamasının da yapıldığı İzmir'de, Büyükşehir Belediye Başkan adayının perşembe günü yapılacak PM'de de açıklanması beklenmiyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber