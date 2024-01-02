Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda uçak alev aldı
Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda uçak alev aldı
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Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda uçak alev aldı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Haneda Havalimanı'nda hareket halindeki bir uçak alev aldı. Japan Airlines Sözcüsü uçaktaki 300'den fazla yolcunun tahliye edildiğini açıkladı

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 02 Ocak 2024 14:07, Son Güncelleme : 02 Ocak 2024 14:27
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Japonya'da dün yaşanan deprem felaketinin ardından bir uçak alev aldı.

Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda Japan Airlines'a ait bir uçak iniş esnasında yanmaya başladı.

300'DEN FAZLA YOLCU TAHLİYE EDİLDİHavayoluna iniş yapan uçak sahil güvenlik uçağına çarpmasının ardından alev aldı.

Uçakta 379 yolcu ve 12 mürettebat bulunduğu belirtilirken hepsinin olaydan sonra hızlıca tahliye edildiği bildirildi.

DİĞER UÇAKTA 6 KİŞİ BULUNUYORDU

Çarpışmanın yaşandığı diğer uçakta ise 6 kişinin bulunduğu ve bir kişinin yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi.

Diğer 5 kişinin ise sağlık durumlarıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Haneda Havalimanı'ndaki tüm pistler kapatıldı.

TÜRK HAVA YOLLARI'NDAN AÇIKLAMA

Türk Hava Yolları, Haneda seferini yapan uçağı Narita'ya divert edeceğini açıkladı.

THY'den yapılan açıklamada, "Başka bir havayoluna ait uçağın Haneda Havalimanı'na ( Tokyo)inişi esnasında yaşadığı kaza nedeniyle Haneda Havalimanı uçuş trafiğine kapatılmıştır. Bu sebeple TC-LJH kuyruk kodlu TK198 İstanbul- Haneda seferimiz Tokyo'daki Narita havalimanına divert edecektir." ifadeleri yer aldı.

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