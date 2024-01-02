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BM: Gazze'de on binlerce insan açlıktan kıvranıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Sözcüsü Adnan Ebu Hasene, Gazze Şeridi'nin orta ve kuzey kesiminde on binlerce insanın "açlıktan kıvrandığını" söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ocak 2024 15:08, Son Güncelleme : 02 Ocak 2024 15:08
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BM: Gazze'de on binlerce insan açlıktan kıvranıyor

Ebu Hasene, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin orta ve kuzey kesimine 1 Aralık'ta "insani ara"nın sona ermesinden bu yana, ilk kez bu hafta insani yardımların ulaşmaya başladığını belirtti.

Orta kesimdeki Gazze kenti ile kuzeydeki bölgelere yaklaşık bir haftadır, gıda maddesi taşıyan günlük 5 ila 7 tır girdiğini aktaran Ebu Hasene, yardımların bölgedekilerin ihtiyacını karşılamaya yeterli olmadığına işaret ederek, "On binlerce insan, açlıktan kıvanıyor." dedi.

Bu yardımların bölgedeki gıda ve insani gereksinimlerin ancak yüzde 7'sini karşılayabildiğini dile getiren Ebu Hasene, yardımların arttırılması gerektiğini vurguladı.Bir haftadır yardımların yalnızca bir gün ulaştırılamadığını bunun da İsrail ordusu tarafından yardım konvoyuna ateş açılması nedeniyle sekteye uğradığını belirten Ebu Hasene, konvoylara ateş açılsa da yardımları ulaştırmayı sürdüreceklerini kaydetti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 100 çocuk, 6 bin 500 kadın olmak üzere, 22 bin 185 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 173'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 507 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 323 Filistinli hayatını kaybetti.

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