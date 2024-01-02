Okul değil sanki atölye

Yüksekova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin (MTAL) mobilya ve iç mekan tasarım alanı ile metal teknolojileri alanı öğretmen ve öğrencileri, ilçedeki okulların sıra ve masa onarımını gerçekleştiriyor. İlçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Kadıköy köyü İlkokulu ve Ortaokulunun masa ve sıraları, Yüksekova Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael'in talimatıyla atölyede tek tek onarımdan geçti. Onarılan sıra ve masalar daha sonra okula teslim edildi.

Onarımı gerçekleştiren öğretmen ve öğrenciler, "Hiçbir okulumuzun masa ve sıraları eski olmayacak, öğrencilerin daha iyi bir eğitim görmeleri için çalışacağız. Bizlere bu imkanları sağlayan Yüksekova Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael'e teşekkür ediyoruz" dedi.