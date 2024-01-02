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'400 milyonluk yılbaşı ikramiyesine' ilişkin iddialara yanıt

Sisal Şans İnteraktif Hizmetler ve Şans Oyunları Yatırımları AŞ (Sisal Şans), bazı haber mecraları ve sosyal medya kanallarında yer alan "Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesinin Kolombiya'da bir kişiye çıktığına" ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ocak 2024 15:58, Son Güncelleme : 02 Ocak 2024 15:59
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'400 milyonluk yılbaşı ikramiyesine' ilişkin iddialara yanıt

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, 31 Aralık Pazar akşamı gerçekleştirilen Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 400 milyon liralık büyük ikramiyenin Milli Piyango Online üzerinden alınan bir tam bilete isabet ettiği belirtilerek, "Büyük ikramiyeyi kazanan talihli İstanbul'da ikamet etmekte olup, 1969 doğumlu erkek bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca talihlinin rızası olmadan kendisiyle alakalı daha fazla bilgiye yer verilememekte olup, 'İkramiyenin Kolombiya'ya çıktığı' iddiası tamamıyla asılsız ve gerçek dışıdır." ifadeleri kullanıldı.

Milli Piyango Online'da üyelik kaydının yapılabilmesi için kimlik numarası verisinin girilmesinin yasal zorunluluk olduğu kaydedilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Bu bilgi, MERNİS (Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi) üzerinden teyit edildikten sonra üyelik açılabilmektedir. Ayrıca ülkemizdeki mevcut yasal düzenlemeler gereği, üyelerin oyun oynayabilmeleri ve ikramiye ödemesi alabilmeleri için mutlaka Türkiye bankalarında hesap sahibi olmaları gerekmektedir. İkramiye ödemeleri de üyelerin Türkiye'de bulunan kişisel banka hesaplarına yapılmaktadır. Sosyal medyada gerçek kimliklerini gizleyerek anonim olarak paylaşım yapan bazı hesaplardan başlatılan bu asılsız iddiaların ve spekülasyonların, bir siyasi partinin genel başkan yardımcılığı görevini yürüten bir şahıs tarafından, gerçekliği araştırılmadan kamuoyu açıklamasına konu yapılması ise son derece üzücüdür. Sosyal medyada kurumumuza yönelik üretilen asılsız iddialara itibar edilmemesini, dezenformasyon üreten ve yayan kişilere karşı hukuki süreç başlattığımızı kamuoyuna önemle duyururuz."

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