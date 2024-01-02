ASELSAN 58,9 milyon dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi imzaladı
ASELSAN, uluslararası bir müşterisiyle 58,9 milyon dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi imzaladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ocak 2024 15:59, Son Güncelleme : 02 Ocak 2024 15:58
ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasına göre, şirket, yurt dışı iştiraki üzerinden uluslararası bir müşterisiyle akıllı ulaşım sistemleri ihracatına yönelik olarak 58 milyon 887 bin 692 dolar tutarında yurt dışı satış sözleşmesi imzaladı.