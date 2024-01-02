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TİM Başkanı Gültepe: 60 ülkede ihracat rekoru kırdık

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, 2023'te ihracat ailesine 18 bin firma daha eklediklerini belirterek, "Toplam ihracatçı firma sayısını 120 bine çıkardık. 60 ülkede ihracat rekoru kırdık." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ocak 2024 16:32, Son Güncelleme : 02 Ocak 2024 16:33
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TİM Başkanı Gültepe: 60 ülkede ihracat rekoru kırdık

Gültepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilen, 2023 yılı dış ticaret rakamlarının açıklandığı programda, 2023'ün Türkiye için özel bir anlamı olduğunu belirterek, "Cumhuriyet'imizin 100. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladık. Yıla başlarken verdiğimiz rekor sözünü çok şükür tuttuk. Türkiye 100 yılda ihracatta önemli mesafe katetti. Özellikle son 20 yılda farklı bir başarı hikayesi yazdık. 20 yılda ihracatımızı tam 7 kat büyüttük. Ortada çok büyük bir başarı var." diye konuştu.

Türkiye'nin potansiyelinin daha yüksek olduğunu dile getiren Gültepe, şöyle devam etti:

"Ülkemiz çok daha fazlasını hak ediyor. İhracatçılar olarak ülkemize hak ettiğinin en iyisini vermeyi kendimize borç biliyoruz. Bu bilinçle ikinci yüzyıla Türkiye'yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma hedefiyle başladık. Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu hem öz güvenimizi hem de sorumluluğumuzu artırıyor. 12. Kalkınma Planı'nda 2028 için öngörülen 375 milyar dolarlık mal ihracatı ve 200 milyar dolarlık hizmet ihracatı hedeflerimiz ilk sınavımız olacak. Bu hedefleri Delegeler Çalıştayı'mızda mercek altına aldık. 27 sektörümüzün tümünün görüş ve önerileri doğrultusunda 2028 için yol haritamızı oluşturduk. 2023 ihracatımız açısından zor geçti. Küresel ekonomilerde 2022'de başlayan daralma geçen yıl da devam etti. 50 bini aşkın insanımızı hayattan koparan asrın felaketi, üretimimize ve ihracatımıza da büyük darbe vurdu. Pazarların daraldığı bir dönemde, emek yoğun sektörlerimiz yüksek maliyetler nedeniyle fiyat tutturmada zorlandı. Bölgesel savaşlar ve çatışmalar ticaretimize olumsuz yansıdı. Kayıplarımızı telafi etmek için alternatif pazarlara yöneldik. Tarihimizin en fazla heyet organizasyonuna bu dönemde imza attık. 72 alım heyeti organize ettik, 150 ticaret heyeti düzenledik. Toplamda 1,5 milyon kilometre yol katettik. Bir başka ifadeyle, ihracatçılarımızla dünyanın çevresini 1 yılda 40 kez dolaştık."- "Birim ihracat değerimizi 1,57 dolara çıkardık"

Gültepe, küresel ticaret 2 trilyon dolar daralırken, yaptıkları çalışmalarla 2023'ü artıda kapattıklarını vurgulayarak, "Küresel ihracattaki payımızı yüzde 1,02'den yüzde 1,06'ya çıkardık. 2023'te ihracat ailemize 18 bin firma daha ekledik. Toplam ihracatçı firma sayısını 120 bine çıkardık. 60 ülkede ihracat rekoru kırdık. 50 ülkeye 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptık. 10 sektörde ihracat rekoruna imza attık. 23 sektörde 1 milyar doları, 8 sektörde 10 milyar doları aştık. Birim ihracat değerimizi ise 1,57 dolara çıkardık. 2023'e başlarken verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Hedeflere daha çok üreterek, üretilene değer katarak ulaşılabileceğini dile getiren Gültepe, şunları kaydetti:

"Katma değerin yolu, teknolojiden, AR-GE'den, inovasyondan, tasarımdan, sürdürülebilir üretimden ve markalaşmaktan geçiyor. Böyle bir altyapıyı hazırlamak için uygun koşullarda finansmana erişim büyük önem taşıyor. Finansman ihtiyacının çözümü için 2023'te önemli adımlar katettik. Türkiye'nin milli sermayeli ilk özel bankası olan Türk Ticaret Bankasını ihracatçılarımıza kazandırdık. Türk Ticaret Bankası bundan böyle ihracatçılarımızın ikinci adresi olacak. Finansmana erişim konusunda geçen yılın ilk yarısında zorlandık. Sorun ikinci yarıda büyük ölçüde çözüldü. Biz de kamu ve özel 11 bankamızla uygun koşullu finansman için protokol imzaladık. Protokol uyarınca 5 bin civarında firmamız 1,7 milyar dolarlık kredi kullandı.

Dünya değişiyor ve değişen koşullar yeni ihtiyaçları da ortaya çıkarıyor. 2023 emek yoğun sektörlerimizde rekabet gücünün zayıfladığı bir yıl oldu. İstihdama da katkı veren bu sektörlerin yeniden rekabetçi düzeye gelebilmeleri için 700 lira olan asgari ücret desteğinin 1400 liraya çıkarılması yönündeki beklentimizi Cumhurbaşkanı'mızın takdirlerine sunuyoruz. Diğer yandan ihracatçılar için birçok farklı destek var. Bunların pozitif katkısını çalışmalarımızda net bir şekilde görüyoruz. Örneğin, kredilerde her yüzde 1'lik artış 300'ü aşkın yeni firmanın ihracata başlaması anlamına geliyor. Bu nedenle desteklerin artırılması, Eximbank kaynaklarının genişletilmesi büyük önem arz ediyor."

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