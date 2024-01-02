'Mayın avlama gemilerinin geçişine izin verildi' iddiasına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri operasyonunu derhal "savaş" olarak tanımladığı, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin 19'uncu maddesi uyarınca savaşan tarafların savaş gemilerine Boğazları kapattığı belirtildi.

Türkiye'nin 1936 yılından beri Montrö Sözleşmesi'ni tarafsız bir şekilde ve titizlikle uyguladığının vurgulandığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye, Karadeniz'de gerilimin tırmanmasının önlenmesini teminen, bu savaş boyunca da değişmez kararlılığını ve ilkeli tutumunu muhafaza etmektedir. Birleşik Krallık tarafından Ukrayna'ya hibe edilen mayın avlama gemilerinin, savaş devam ettiği müddetçe Türk Boğazlarından Karadeniz'e geçişlerine izin verilmeyeceği, ilgili müttefiklerimize bildirilmiştir. Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Birleşik Krallık tarafından Ukrayna'ya hibe edilen mayın avlama gemilerinin Türk Boğazlarından Karadeniz'e geçişlerine izin verildi' iddiası doğru değildir."