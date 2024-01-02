AJet işletme ruhsatını aldı

TFF'den Süper Kupa açıklaması: Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır
TFF'den Süper Kupa açıklaması: Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır
%0 Faizli 6 Taksitli 20.000 TL!
%0 Faizli 6 Taksitli 20.000 TL!
Sponsorlu İçerik
2023'te en fazla ihracat yapılan sektörler
2023'te en fazla ihracat yapılan sektörler
İstanbul'da aralık ayının zam şampiyonu belli oldu
İstanbul'da aralık ayının zam şampiyonu belli oldu
'Mayın avlama gemilerinin geçişine izin verildi' iddiasına yalanlama
'Mayın avlama gemilerinin geçişine izin verildi' iddiasına yalanlama
Seçime katılabilecek partilere ilişkin YSK kararı Resmi Gazete'de
Seçime katılabilecek partilere ilişkin YSK kararı Resmi Gazete'de
'400 milyonluk yılbaşı ikramiyesine' ilişkin iddialara yanıt
'400 milyonluk yılbaşı ikramiyesine' ilişkin iddialara yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 2023 yılında rekor ihracat
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 2023 yılında rekor ihracat
Motosiklet tutkunu öğretmen motosiklet kazasında öldü
Motosiklet tutkunu öğretmen motosiklet kazasında öldü
Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda uçak alev aldı
Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda uçak alev aldı
Türkiye'de, geçen yıl 74 binin üzerinde sarsıntı kaydedildi
Türkiye'de, geçen yıl 74 binin üzerinde sarsıntı kaydedildi
Bakan Bayraktar, petrol sahalarına ismi verilen şehitlerin aileleriyle telefonda görüştü
Bakan Bayraktar, petrol sahalarına ismi verilen şehitlerin aileleriyle telefonda görüştü
YSK Başkanı seçime kaç partinin gireceğini açıkladı
YSK Başkanı seçime kaç partinin gireceğini açıkladı
Bakan Tunç: 4 kişinin öldüğü kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı
Bakan Tunç: 4 kişinin öldüğü kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı
31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için süreç başladı
31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için süreç başladı
MİT, PKK'nın Uyuşturucu Ticareti Sorumlusunu etkisiz hale getirdi
MİT, PKK'nın Uyuşturucu Ticareti Sorumlusunu etkisiz hale getirdi
Malatya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 36 kişi yaralandı
Malatya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 36 kişi yaralandı
Yeni yargı paketinin detayları ortaya çıktı
Yeni yargı paketinin detayları ortaya çıktı
Düşük emekli aylığına yeni düzenleme
Düşük emekli aylığına yeni düzenleme
AK Parti'nin Ankara ve İstanbul adayı hakkında önemli kulis bilgisi
AK Parti'nin Ankara ve İstanbul adayı hakkında önemli kulis bilgisi
İçişleri Bakanlığı önünde şüpheli davranışlarda bulunan kişi yaralı yakalandı
İçişleri Bakanlığı önünde şüpheli davranışlarda bulunan kişi yaralı yakalandı
Düzensiz göçmenleri taşıyan aracın yol açtığı kazada 4'ü polis 18 yaraladı
Düzensiz göçmenleri taşıyan aracın yol açtığı kazada 4'ü polis 18 yaraladı
Hakkari bugün de sallandı
Hakkari bugün de sallandı
2023'te çalışma hayatında yapılan değişiklikler
2023'te çalışma hayatında yapılan değişiklikler
'Türk vatandaşlarının hacca gelmesi yasaklanacak' iddiasına açıklama
'Türk vatandaşlarının hacca gelmesi yasaklanacak' iddiasına açıklama
Lokanta ve kafelerde yeni dönem başladı
Lokanta ve kafelerde yeni dönem başladı
Filistin'e destek yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruk atan şüpheli tutuklandı
Filistin'e destek yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruk atan şüpheli tutuklandı
İstanbul'un 2023 enflasyonu belli oldu
İstanbul'un 2023 enflasyonu belli oldu
Tunceli'de korkutan deprem
Tunceli'de korkutan deprem
Japon uzmandan tsunami uyarısı: İstanbul'da 3 ilçe suyun içinde kalabilir
Japon uzmandan tsunami uyarısı: İstanbul'da 3 ilçe suyun içinde kalabilir
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

AJet işletme ruhsatını aldı

Türk Hava Yolları'nın markası AnadoluJet, 'AJet Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi' adı altında operasyonlarını gerçekleştirmek üzere işletme ruhsatı aldı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ocak 2024 16:48, Son Güncelleme : 02 Ocak 2024 17:15
Yazdır
AJet işletme ruhsatını aldı

AJet'e işletme ruhsatı teslim töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında gerçekleştirildi.

Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 21 yılda özellikle havacılık alanında ciddi gelişmeler katettiğini belirterek, "26 olan havalimanı sayımızı 57'ye çıkardık. Yurt dışı uçuş noktamızı 60'tan 343'e çıkardık. 2023 yılı, pandemiden sonra tam bir toparlanma yılı oldu. Yaklaşık 216 milyon yolcuyla 2023'ü kapattık." diye konuştu.

THY'nin, Türkiye'nin "bayrak taşıyıcısı" olduğunun altını çizen Uraloğlu, THY uçağına bindiklerinde kendilerini gerçekten "evde" hissettiklerini dile getirdi. Uraloğlu, oluşan rekabetçi piyasa şartlarına uyum sağlama adına THY ve Anadolu Jet'in yeni yapılanması kararı alınarak Anadolu Jet'in "AJet"e dönüştürüldüğüne işaret etti.

"Yeni yılın ilk mesaisini havacılıkla açıyoruz"

Geçen yıl 28 Ağustos'ta bunun için ilk müracaatın gerçekleştirildiğini, eylülde ise ön iznin verildiğini ve aralıkta da ruhsat için başvuru yapıldığını anımsatan Uraloğlu, şunları söyledi:

"Gerekli incelemeleri Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüzle takip ettik ve bugün itibarıyla AJet'in işletme ruhsatını veriyoruz. Geçen yılın sonunda Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pistini açtık. Yılı havacılıkla kapattık. Yine yeni yılın ilk mesaisini havacılıkla açıyoruz. THY kırmızı, AJet'in ise havacılığı işaret eden mavi bir logosu oldu. Koltuk tasarımı gerçekten ergonomik. Yolculara konforlu seyahat imkanı sunacak. Havacılıkta faaliyet gösteren 14 şirketimiz var. 11'i yük ve yolcu taşıyor, 3'ü de kargo taşıyor. THY gibi Anadolu Jet'in de yakın coğrafyamızda marka olacağıyla ilgili tereddüdümüz yok. Bundan sonraki ihracat rakamlarını THY ve AJet olarak ayrı ayrı alacağız."

"AJet'imizi en kısa zamanda yeni nesil uçaklarla değiştireceğiz"

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat da Anadolu Jet'in bu yıl AJet olarak 103 uçakla hizmet edeceğini, 52 yurt dışı, 41 yurt içi noktaya uçacağını belirterek, şunları kaydetti:

"16 milyon yurt dışından uluslararası yolcu getirecek. 8 milyon da iç hatlarda taşımayı hedefliyoruz. 2024'te yüzde 15 daha kapasite koyarak iç hatlardaki talebe karşılık vermeyi düşünüyoruz. Uçaklarımızın konfigürasyonları değişiyor. 355 Airbus için anlaşma yaptık. Buradan da AJet'imizi en kısa zamanda yeni nesil uçaklarla değiştireceğiz. Hem içeride hem dışarıda kabin konfigürasyonu daha standart hale gelmiş hizmet sunacağız. Koltuklarımız piyasadakilere göre çok daha rahat. Diz mesafesi bakımından da oldukça konforlu. 2022'de THY 14,8 milyar dolar getirdi Türkiye'ye. Bunun 5,9 milyar doları Türkiye'de kaldı. Geçen seneki rakamımız 16,2 milyar dolar, bunun da 8 milyar doları kalmış Türkiye'de. AJet, Sabiha Gökçen'den Türkiye'ye ihracat kapısı olacak."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber