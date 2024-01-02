AJet işletme ruhsatını aldı

AJet'e işletme ruhsatı teslim töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında gerçekleştirildi.

Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 21 yılda özellikle havacılık alanında ciddi gelişmeler katettiğini belirterek, "26 olan havalimanı sayımızı 57'ye çıkardık. Yurt dışı uçuş noktamızı 60'tan 343'e çıkardık. 2023 yılı, pandemiden sonra tam bir toparlanma yılı oldu. Yaklaşık 216 milyon yolcuyla 2023'ü kapattık." diye konuştu.

THY'nin, Türkiye'nin "bayrak taşıyıcısı" olduğunun altını çizen Uraloğlu, THY uçağına bindiklerinde kendilerini gerçekten "evde" hissettiklerini dile getirdi. Uraloğlu, oluşan rekabetçi piyasa şartlarına uyum sağlama adına THY ve Anadolu Jet'in yeni yapılanması kararı alınarak Anadolu Jet'in "AJet"e dönüştürüldüğüne işaret etti.

"Yeni yılın ilk mesaisini havacılıkla açıyoruz"

Geçen yıl 28 Ağustos'ta bunun için ilk müracaatın gerçekleştirildiğini, eylülde ise ön iznin verildiğini ve aralıkta da ruhsat için başvuru yapıldığını anımsatan Uraloğlu, şunları söyledi:

"Gerekli incelemeleri Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüzle takip ettik ve bugün itibarıyla AJet'in işletme ruhsatını veriyoruz. Geçen yılın sonunda Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pistini açtık. Yılı havacılıkla kapattık. Yine yeni yılın ilk mesaisini havacılıkla açıyoruz. THY kırmızı, AJet'in ise havacılığı işaret eden mavi bir logosu oldu. Koltuk tasarımı gerçekten ergonomik. Yolculara konforlu seyahat imkanı sunacak. Havacılıkta faaliyet gösteren 14 şirketimiz var. 11'i yük ve yolcu taşıyor, 3'ü de kargo taşıyor. THY gibi Anadolu Jet'in de yakın coğrafyamızda marka olacağıyla ilgili tereddüdümüz yok. Bundan sonraki ihracat rakamlarını THY ve AJet olarak ayrı ayrı alacağız."

"AJet'imizi en kısa zamanda yeni nesil uçaklarla değiştireceğiz"

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat da Anadolu Jet'in bu yıl AJet olarak 103 uçakla hizmet edeceğini, 52 yurt dışı, 41 yurt içi noktaya uçacağını belirterek, şunları kaydetti:

"16 milyon yurt dışından uluslararası yolcu getirecek. 8 milyon da iç hatlarda taşımayı hedefliyoruz. 2024'te yüzde 15 daha kapasite koyarak iç hatlardaki talebe karşılık vermeyi düşünüyoruz. Uçaklarımızın konfigürasyonları değişiyor. 355 Airbus için anlaşma yaptık. Buradan da AJet'imizi en kısa zamanda yeni nesil uçaklarla değiştireceğiz. Hem içeride hem dışarıda kabin konfigürasyonu daha standart hale gelmiş hizmet sunacağız. Koltuklarımız piyasadakilere göre çok daha rahat. Diz mesafesi bakımından da oldukça konforlu. 2022'de THY 14,8 milyar dolar getirdi Türkiye'ye. Bunun 5,9 milyar doları Türkiye'de kaldı. Geçen seneki rakamımız 16,2 milyar dolar, bunun da 8 milyar doları kalmış Türkiye'de. AJet, Sabiha Gökçen'den Türkiye'ye ihracat kapısı olacak."