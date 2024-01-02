İstanbul'un 2 ilçesinde su kesintisi yapılacak

Açıklamada, Beyoğlu Örnektepe Mahallesi Kervansaray Sokak'taki çalışma nedeniyle 10.00 ila 23.59 saatleri arasında Beyoğlu'ndaki Örnektepe, Sütlüce, Halıcıoğlu, Piripaşa ve Keçecipiri mahalleleri ile Kağıthane'deki Gürsel, Mehmet Akif Ersoy ve Talatpaşa mahallelerinde su kesintisi yapılacağı bildirildi.

İSKİ'den yapılan açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yaptırılacak okul inşaatı sebebiyle deplase edilen 400 milimetre çapındaki isale hattının bağlantı çalışmaları yapılacağı belirtildi.

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