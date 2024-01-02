Lise öğrencisi 4. kattan düşerek yaralandı

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Ersin Bacaksız Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olayda lise 3. sınıf öğrencisi M.N.K. (16) 4. kattan düştü. Düşme sonucu yaralanan öğrenci, öğretmenlerinin çağırdığı ambulans ile hastaneye sevk edildi.

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