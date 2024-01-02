Kamu-Sen, kamu personel rejimini masaya yatırıyor

Kamu-Sen Başkanı Önder Kahveci 04-07 Ocak 2024 tarihleri arasında Antalya'da Genişletilmiş Şube Başkanları toplantısında kamu personel rejimini masaya yatıracaklarını açıkladı.

Önder Kahveci'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;

04-07 Ocak 2024 tarihleri arasında Antalya'da Genişletilmiş Şube Başkanları İstişare Toplantımızı gerçekleştireceğiz. Toplantımıza, KKTC Cumhurbaşkanımız Sn. Ersin TATAR, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Sn. Vedat IŞIKHAN, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sn. Yaşar YILDIRIM da katılarak bizleri onurlandıracaklardır.

Cumhuriyetimizin 2. yüzyılına yaraşır bir kamu personel rejimi için elimizi taşın altına koyduk ve Türkiye'de ilk olacak, önemli bir çalışma başlattık.

Yapacağımız çalışmalara öncü olmak adına istişare toplantımızda gerçekleştireceğimiz "Cumhuriyetimizin 2. Yüzyılında Kamu Personel Rejiminin Geleceği" panelimize son derece kıymetli akademisyenlerimiz katkı sunacak ve yapacağımız çalışmalarda bizlere yol göstereceklerdir.