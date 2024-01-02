ASELSAN, tasarım ve lojistik üssü olması planlanan 'ASELSAN Malatya'yı kuracak

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASELSAN Genel Müdürü Akyol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifi, Savunma Sanayii Başkanlığının koordinasyonunda, Malatya'ya önemli bir yatırım yapacaklarını belirtti.

Akyol, kurulacak üssün ana faaliyet alanının üretim, tasarım ve lojistik olacağını aktardı.Projenin birinci fazını hızla hayata geçireceklerini, Malatya'da da sürdürülebilir, geliştirilebilir ve uzun dönemli bir yatırım için fizibilite çalışmaları yaptıklarını anlatan Akyol, şunları kaydetti:

"Son dönemde oluşturduğumuz yeni fizibilitelerle de bölgeye hitap edecek bir yatırımı oluşturduk. Geçtiğimiz günlerde yaptığımız görüşmelerle de bir an evvel işe başlama noktasına geldik. Geçtiğimiz hafta Savunma Sanayii Başkanımız Prof. Dr. Haluk Görgün ile yaptığımız görüşmede işin başlatılması noktasındaki kararımızı şekillendirmiş olduk. Bugün de Malatya'da yapılan çalışmaları yerinde görmeye geldik. Malatya, 2. Ordu Komutanlığının da merkezi aynı zamanda. ASELSAN'ı bölgede üretimin önemli bir parçası yapmayı, tasarım ve lojistik üssü dahil birçok fonksiyonu içerisinde barındıran bir duruma getirmeyi uzun dönemde planladık."

Kısa sürede faaliyetlere başlamayı hedeflediklerini ifade eden Akyol, alternatif yerlere baktıklarını ve ilk başlayacakları yeri tespit ettiklerini açıkladı.

Akyol, ülkeye ve Malatya'ya yakışır bir yatırımı kazandıracaklarını söyleyerek, ASELSAN'ın çok yüksek teknolojide üretim yaptığını sözlerine ekledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan da ASELSAN'ın Malatya'ya yapacağı yatırımlarla ilgili görüş alışverişi ve istişareleri uzun zamandan beri sürdürdüklerini anlattı.

Depremlerden etkilenen kentte bu yatırımın bir lokomotif olacağına değinen Gürkan, kapalı fabrika alanı olarak Organize Sanayi Bölgesi içinde 5 bin metrekarelik bir kısmın tahsisini sağladıklarını bildirdi.