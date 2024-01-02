Asgari ücret 6 günde 7 dolar eridi

Ekonomi'de yer alan habere göre; dolarda yaşanan artış asgari ücretin satın alma gücünü de düşürdü. 27 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından 17 bin 2 lira olarak açıklanan asgari ücret, o günkü dolar kuruyla yaklaşık 579 dolara denk geliyordu.

Asgari ücret açıklandığında 29,39 TL olan dolar, 6 gün sonra 29.72 TL'ye yükselince, asgari ücret 7 dolar azalarak 572 dolara düştü.

Yıllara göre asgari ücretin dolar karşılığı:Tarih TL Dolar

01.01.2024 17.002 578.7

27.12.2023 11.402 387.9

01.07.2023 11.402 437.3

30.06.2023 8.506 326.0

01.01.2023 8.506 454.1

01.07.2022 5.500 328.5

01.01.2022 4.253 316.4

01.01.2021 2.825 383.3