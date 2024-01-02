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Fatih Terim ile Seçil Erzan arasındaki mesajlaşmalar ortaya çıktı

Yüksek kar getirili özel fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan davasında bilirkişi raporu hazırlandı. Erzan'ın telefon ve sim kartının incelenmesiyle hazırlanan raporda, Fatih Terim ile arasındaki mesaj kayıtları yer aldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Ocak 2024 19:53, Son Güncelleme : 02 Ocak 2024 20:38
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Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 21 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan'ın davasında bilirkişi raporu hazırlandı. Erzan'ın telefon ve sim kartının incelenmesiyle hazırlanan ve İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan bilirkişi raporunda, Erzan'ın Fatih Terim ile mesajlaşmaları ortaya çıktı.

"Tamam Seçil hanım siz nasıl karar verdiyseniz öyledir"

Söz konusu raporda Erzan'ın Terim'i 'Fatih Terim Yeni' diye kaydettiği yazışmalar şu şekilde yer aldı:"Seçil Erzan: Hocam günlük yaptırdım kulüp yarın gönderirse 4'e tamamlayıp kalan tutarı fonda diğer harcamalar için tutarız diye.

Fatih Terim: 20 bin doları buradan mı aldık?

Seçil Erzan: Müsait misiniz arıyayım mı?

Fatih Terim: Ok

Seçil Erzan: 4 milyon 67 bin 412 lira bugün dönüşümüz vardı, 177834 lira (20 bin dolar) için içinden aldırdım, kalan 3.889,577 lirayı günlük yaptırdım. Kulüp gönderdiğinde bugün, yarın bu tutara ekler bağlarız ayırmamız gereken tutarı fona atarız hocam.

Fatih Terim: Tamam Seçil hanım siz nasıl karar verdiyseniz öyledir tamam

Seçil Erzan: Sevgiler hocam"

"Hazırlıklı olursak sevinirim''

19 Temmuz 2022'de yer alan yazışmalarda ise şu ifadelere yer verildi:

"Fatih Terim: Seçil hanım. 54000 lira avk. Candaş. Gönderebilir miyiz? Önümüzdeki hafta bazı ödemelerimiz olacak hazırlıklı olursak sevinirim.

Seçil Erzan: Tamamdır hocam ne kadar öngörünüz?

Fatih Terim: Biraz dolar biraz Euro 1,5 lira Dövizler çok fazla değil.

Seçil Erzan: Tamam hocam."

"Şimdi haber aldım maaşlar ödenmemiş''

3 Mart 2023'deki mesajlarda ise şu ifadeler kullanıldı:

"Fatih Terim: Şimdi haber aldım maaşlar ödenmemiş ve benim rica ettiğim Amerika göndermeleri de yapılmamış. Alakanıza çok teşekkürler.

Seçil Erzan: Hocam hesaptan hepsi bu akşam 17.00'de çıkıldı. Amerika ödemeleri yarın geçmiş olacak 1 gün valörlü geçiyor. Çok özür dilerim sonuna kadar bu işlemlerle ilgilendim hocam yurtdışı ödemeleri bir gün valörlü geçiyor. Diğer ödemeler 17:00'de yapıldı ve ben teyit ettim çok çok üzüldüm hocam."

20 Kasım'da görülen davanın ilk duruşmasında ise mahkeme, sanık Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

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