Kavga ettiği kişiyi otomobil ile ezen şüpheli tutuklandı

Olay, saat 00.30 sıralarında Elmadağ ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesinin ardından M.K. aracına binerek, G.K.'ye çarptı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Ankara Emniyet Müdürlüğü Elmadağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu şüpheli M.K.'yi saat 05.00 sıralarında yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaralı G.K.'nin ise tedavisi için Ankara'ya sevk edildiği öğrenildi.