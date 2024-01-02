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Fabrika gibi çalışan lise: Cirosu 5 milyona yaklaştı

Nevşehir'de fabrika gibi çalışan Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 2023 mali yılındaki cirosu 5 milyona yaklaştı. Öğrenciler eğitim gördüğü okulda hem öğreniyor hem de okulda bulunan atölyelerde çalışarak ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Ocak 2024 21:17, Son Güncelleme : 02 Ocak 2024 21:38
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Özellikle Metal Teknolojileri, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı, Makine Teknolojileri ve Elektrik ve Elektronik alanlarında uygulamalı eğitim veren Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bulunan döner sermaye uygulaması sayesinde öğrenciler öğrenirken kazanıyor. Teknolojiyi de yakından takip eden okul yönetimi iş ihtiyacını karşılayabilmek için de yeni yatırımlarına devam ediyor. Özellikle boru ve profil bükümlerinde kullanılan boru bükme makinesi ve mobilya kenarlarına şerit çekmek için kullanılan PVC kenar bantlama makinesini de envanterlerine ekledi. Son alınan makineler sayesinde işler daha da hızlı üretilmeye başlandı. Toplam 110 idareci ve öğretmen ile bin 270 öğrencinin eğitim gördüğü Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler, metal teknolojileri alanı, mobilya ve iç mekan tasarım alanı, makine tasarım alanının, elektrik elektronik teknolojileri alanı yanı sıra, bilişim teknoloji alanı, motorlu araçlar teknolojisi alanı ve harita tapu-kadastro alanlarında eğitim görüyor.

Cirosu 5 milyona yaklaştı
Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Dursun, "2023 mali yılında döner sermeye işletmesi olarak toplam 4 milyon 727 bin liralık ciro yapıldı. Bu cironun 1 milyon 150 bin lirası öğretmen, 500 bin lirası da öğrencilere olmak üzere işçilik payı olarak dağıtılmıştır. Ayrıca 412 bin lira da vergi olarak ödendi. 180 bin liralık kısmı da hazineye aktarılmıştır. Yapılan bu çalışmalarda okul personellerine, ilgili öğretmenlere ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

"Piyasanın ara iş ihtiyacını karşılıyoruz"
Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojileri Alan Şefi İlyas Pınarlık ise yaptığı açıklamada, "Burada eğitimin yanı sıra, piyasaya yapabileceğimiz malzemeleri de üretiyoruz. Hem Milli Eğitim'in kendi bünyesindeki masa, sıra ve buna benzer ihtiyaçlarını yapıyoruz. Ayrıca piyasanın da iş ihtiyacını karşılayabiliyoruz. Bu sayede öğrencilerimiz iş yaparken de öğrenmiş oluyorlar" ifadelerini kullandı.
Mobilya ve İç Mekan Tasarım Alan Şefi Sezai Gökmen Ertuna da öğrencilerin mezun olduktan sonra piyasada ara eleman ihtiyacını karşıladıklarını vurguladı. Ertuna, "Bu bölümde öğrencilerimiz mobilya ve iç mekan tasarım konusunda eğitim alıyor. Piyasaya da sürekli iş yaptığımız için öğrencilerimiz yaparken de öğreniyorlar. Buradan mezun olduktan sonra piyasada ihtiyaç duyulan ara eleman ihtiyacının karşılanmasına da yardımcı oluyoruz" dedi.

"Öğrenirken kazanıyoruz"
Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojisi Alanı Öğrencisi Enes Berkan Tutan, "Burada özellikle kaynak öğreniyorum. Öğrendiklerim ileriki hayatımda bana yardımcı olacaktır. Buradaki öğrendiğim bilgiler ile beraber teknik bir eleman olmayı düşünüyorum. Burada çalışırken hem de harçlığımızı kazanıyoruz" şeklinde konuştu. 9. sınıftan itibaren el aletlerini öğrenmeye başladıklarını söyleyen Eren Çoban da, "Burada kaynak türlerini öğreniyoruz. İleride dükkan açmama ve iş bulmama yardımcı olacak. Ben özellikle su altı kaynakçılığı yapmak istiyorum. Şu an dünyada çok az sayıda var. Su altı kaynakçılığının çok tehlikeli olduğunu da biliyorum" dedi.

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