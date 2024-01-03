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Ege Akersoy'un darp ettiği apartman görevlisi İsmail Aydemir konuştu

Ege Akersoy, 1 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünün ardından apartman görevlisi İsmail Aydemir'i darp etmişti. Darp edilen İsmail Aydemir yaptığı açıklamada "Bayrağı 70 liraya aldım, üstünde La ilahe illallah yazıyor, şehitler bizim şehitlerimiz, Filistin'de olan kardeşlerimiz de zaten mazlum durumdalar, biz bu mitinge gitmeyelim mi, bir sorumluluk hissetmeyelim mi, bu arkadaş bir anda karşıma çıktı. Arap seviciliği mi yapıyorsun deyip yüzüme yumruk patlattı" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Ocak 2024 07:07, Son Güncelleme : 03 Ocak 2024 07:12
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Ege Akersoy'un darp ettiği apartman görevlisi İsmail Aydemir konuştu

1 Ocak'ta İstanbul'da "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" mitingi düzenlenmişti. Mitingde 12 şehit rahmetle anılmış ve Filistin'e destek verilmiş.

Ancak miting sonrasında apartman görevlisi olan İsmail Aydemir, Ege Akersoy tarafından darp edilmişti.

İsmail Aydemir: Bir anda yüzüme yumruğu patlattı

Aydemir yaptığı açıklamada, Türk olduğunu belirterek "Bayrağı 70-80 liraya aldım, üstünde la ilahe illallah muhammeden rasulullah yazıyor, bu mitin şehitler mitingi, şehitler bizim şehitlerimiz, Filistin'de olan kardeşlerimiz de zaten mazlum durumdalar, biz bu mitinge gitmeyelim mi, kendi ülkemizdeki şehitler için bir şey yapmayalım mı, bir sorumluluk hissetmeyelim mi? Ege Akersoy adlı arkadaş bir anda karşıma çıktı. Bir tek ben gitmiyorum, akın akın insanlar gidiyor. Sen Türk eğil misin, burası Türkiye, Arap seviciliği mi yapıyorsun deyip yüzüme yumruk patlattı. Genç çocuk olduğu için sağlama vurdu ve yapıştım yere. Ağzımdan burnumdan kan geliyor. Vatan sevgisi imandandır. Ben askere de gittim. Askerliğimi doğuda da yaptım. 15 Temmuz'da da yollara çıktım. Ne yaptıysam Allah rızası için yaptım" dedi.

Ege Akersoy: Babam emekli binbaşıdır, pişmanım

Ege Akersoy, ifadesinde, "Babam emekli binbaşıdır ve ben de milliyetçi duygularla yetiştirildim. Kendisi yanıma gelince bende kendimi korumak amacıyla yumruk attım. Sözlü olarak uyarmam gerekirdi. Olay nedeniyle pişmanım." dedi.

Sosyal medya takipçileri, kendisinden yaşlı kişiye, küfür veya hakaret etmediği halde, fiziki şiddet uygulayan Ege Akersoy'un bir "kahraman" olarak gösterilmesine, siyasi liderler tarafından desteklenmesine, şiddetin kutsanmasına tepki gösteriyor.

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