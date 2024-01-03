Ege Akersoy'un darp ettiği apartman görevlisi İsmail Aydemir konuştu
Ege Akersoy, 1 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünün ardından apartman görevlisi İsmail Aydemir'i darp etmişti. Darp edilen İsmail Aydemir yaptığı açıklamada "Bayrağı 70 liraya aldım, üstünde La ilahe illallah yazıyor, şehitler bizim şehitlerimiz, Filistin'de olan kardeşlerimiz de zaten mazlum durumdalar, biz bu mitinge gitmeyelim mi, bir sorumluluk hissetmeyelim mi, bu arkadaş bir anda karşıma çıktı. Arap seviciliği mi yapıyorsun deyip yüzüme yumruk patlattı" dedi.
1 Ocak'ta İstanbul'da "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" mitingi düzenlenmişti. Mitingde 12 şehit rahmetle anılmış ve Filistin'e destek verilmiş.
Ancak miting sonrasında apartman görevlisi olan İsmail Aydemir, Ege Akersoy tarafından darp edilmişti.
İsmail Aydemir: Bir anda yüzüme yumruğu patlattı
Aydemir yaptığı açıklamada, Türk olduğunu belirterek "Bayrağı 70-80 liraya aldım, üstünde la ilahe illallah muhammeden rasulullah yazıyor, bu mitin şehitler mitingi, şehitler bizim şehitlerimiz, Filistin'de olan kardeşlerimiz de zaten mazlum durumdalar, biz bu mitinge gitmeyelim mi, kendi ülkemizdeki şehitler için bir şey yapmayalım mı, bir sorumluluk hissetmeyelim mi? Ege Akersoy adlı arkadaş bir anda karşıma çıktı. Bir tek ben gitmiyorum, akın akın insanlar gidiyor. Sen Türk eğil misin, burası Türkiye, Arap seviciliği mi yapıyorsun deyip yüzüme yumruk patlattı. Genç çocuk olduğu için sağlama vurdu ve yapıştım yere. Ağzımdan burnumdan kan geliyor. Vatan sevgisi imandandır. Ben askere de gittim. Askerliğimi doğuda da yaptım. 15 Temmuz'da da yollara çıktım. Ne yaptıysam Allah rızası için yaptım" dedi.
Ege Akersoy: Babam emekli binbaşıdır, pişmanım
Ege Akersoy, ifadesinde, "Babam emekli binbaşıdır ve ben de milliyetçi duygularla yetiştirildim. Kendisi yanıma gelince bende kendimi korumak amacıyla yumruk attım. Sözlü olarak uyarmam gerekirdi. Olay nedeniyle pişmanım." dedi.
Sosyal medya takipçileri, kendisinden yaşlı kişiye, küfür veya hakaret etmediği halde, fiziki şiddet uygulayan Ege Akersoy'un bir "kahraman" olarak gösterilmesine, siyasi liderler tarafından desteklenmesine, şiddetin kutsanmasına tepki gösteriyor.
Hilafet istemekle suçlanan apartman görevlisi İsmail Aydemir, saldırıyı anlattı:serbestiyet (@serbestiyetweb) January 2, 2024
"O bayrağı Eminönü'nde 70/80 lira gibi bir paraya satıyorlardı ben de aldım. Yürürken bir anda karşıma çıktı "Sen Arap seviciliği mi yapıyorsun?" dedi. O anda vurdu."https://t.co/sTxxSNRecO pic.twitter.com/TbJlv91Wpg