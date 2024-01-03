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Memurların alacağı enflasyon farkı netleşti

Aralık ayında enflasyon yüzde 2,93 çıktı. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayında enflasyon yüzde 29,78 oldu. Ocak ayında memurlar toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile beraber toplamda yüzde 49,25 zam alacak

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 03 Ocak 2024 10:09, Son Güncelleme : 03 Ocak 2024 10:48
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Memurlar, Temmuz ayında ilk 6 ay için yüzde 10,90 enflasyon farkı, yüzde 6 da toplu sözleşme zammı almıştı.

Bunların yanında da tüm memurlara 8 bin TL seyyanen zam yapılması kararı alınmıştı. Temmuz ayında enflasyon yüzde 9,43, Ağustos ayında enflasyon yüzde 9,09, Eylül ayında yüzde 4,75, Ekim ayında yüzde 3,43, Kasım ayında yüzde 3,28, Aralık ayında da yüzde 2,93 olarak açıklandı.

MEMURLARIN ALACAĞI ENFLASYON FARKI NETLEŞTİMemurlar, 2023'ün 2. yarısı için yüzde 6 toplu sözleşme zammı aldı. Altı ayda çıkan enflasyon ise toplu sözleşme zammını da eritti.

Enflasyon farkı yüzde 29,78 olarak oluştu.

Toplu sözleşme gereği de memurlar 2024 Ocak ayında yüzde 15 zam alacak.

Memurve memur emeklileri Ocak ayında toplamda yüzde 49,25 zam alacak.

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Edip Üzen

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