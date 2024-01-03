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Hamas suikasti sonrası İsrail medyası sıradakileri sayıp Türkiye'yi adres gösterdi

İsrail, Beyrut'ta Hamas yöneticisi Salih El Aruri'ye İHA'larla suikast düzenledi. Saldırıda Aruri ile beraber toplam 6 kişi hayatını kaybetti. İsrail haber kanalı NewsIL sıradaki isimlerin İsmail Heniyye ve Halid Meşal olduğunu duyururken, bir kez daha suikastlar için Türkiye'yi adres gösterdi

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 03 Ocak 2024 08:50, Son Güncelleme : 03 Ocak 2024 08:14
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Hamas suikasti sonrası İsrail medyası sıradakileri sayıp Türkiye'yi adres gösterdi

İsrail'in yerli istihbarat servisi Shin Bet'in Başkanı Ronan Bar, geçtiğimiz günlerde açık açık Katar ve Türkiye'deki üst düzey Hamas yetkililerine suikast düzenleneceğini söylemiş, talimatı da Başbakan Binyamin Netanyahu'dan aldığını belirtmişti.

Bu açıklamadan sadece bir ay sonra İsrail suikastlara başladı.

İLK SUİKAST BEYRUT'TA GERÇEKLEŞTİİlk hedef Beyrut'taki Hamas'ın 2 numaralı ismi Salih El Aruri oldu. Aruri, İsrail'in İHA'larla Hamas bürosuna düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti.

İSRAİL KANALI KÜSTAH TEHDİDİ YİNELEDİ

Aruri'nin vefatı Hamas tarafından da doğrulandı. Öte yandan İsrail haber kanalı NewsIL sırada Heniyye ve Halid Meşal'in olduğunu söyleyerek Katar ve Türkiye'yi işaret etti.

TÜRKİYE 'CİDDİ SONUÇLARI OLUR' DEMİŞTİ

Türkiye ise bir ay önce Shin Bet Başkanı'nın iddialarına çok net bir cevapla karşılık vermiş İsrail'i uyararak, Türkiye'de yasa dışı faaliyetin ciddi sonuçları olacağını bildirmişti.

MİT'TEN MOSSAD AJANLARINA OPERASYON

Aruri'ye yönelik suikastten birkaç saat önce de MİT, İstanbul merkezli 8 ilde İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad adına casusluk yapan yabancı uyruklulara eş zamanlı operasyonlar düzenlemişti. Yakalanan 34 şüphelinin, Türkiye'deki Filistinliler ve İsrail karşıtı İsrailli aktivistlere yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırma gibi faaliyetleri amaçladığı tespit edilmişti.

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