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Benzin ve motorine vergi zammı geliyor

3 Ocak Çarşamba gecesinden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorine 2'şer TL'nin üzerinde vergi zammı gelecek.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 03 Ocak 2024 09:10, Son Güncelleme : 03 Ocak 2024 09:17
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Benzin ve motorine vergi zammı geliyor

Türkiye yeni yıla zam yağmuruyla girerken, bir zam da akaryakıt ürünlerinde olacak.

3 Ocak Çarşamba günü aralık ayı üretici fiyat endeksi (ÜFE) verilerinin açıklanmasıyla birlikte, aynı günün gecesinde akaryakıt ürünlerinin maktu özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarlarında son 6 aylık üretici enflasyonu kadar artış olacak.

Kasım ayında ÜFE'deki değişim son altı aylıkta yüzde 32,26, son beş aylıkta yüzde 24,18 olmuştu. 3 Ocak'ta açıklanacak veri ile birlikte ÜFE'nin yüzde 25 olması durumunda maktu ÖTV tutarları; benzinde 7,52 TL'den 9,40 TL'ye, motorinde 7,05 TL'den 8,81 TL'ye yükselecek.

Yüzde 20'lik katma değer vergisi (KDV) de dahil edildiğinde benzinde en az 2,25 TL, motorinde 2,11 TL'lik zam gündeme gelecek.

SEÇİMDEN SONRA VERGİ ARTMIŞTI

Seçimlerin ardından 16 Temmuz'da akaryakıt ürünlerinin maktu ÖTV tutarlarında 5'er TL'lik artışa gidilmiş ve maktu ÖTV tutarlarının her altı ayda bir üretici enflasyonu kadar artırılmasına dair de düzenleme yapılmıştı.

Akaryakıt ürünlerinde de KDV oranı yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkarılmıştı.

Böylece 16 Temmuz'da benzin ve motorine 6'şar TL'lik dev zam yapılmıştı.

FİYATLAR NE KADAR?

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 34,55 TL, Ankara'da 35,18 TL, İzmir'de 35,37 TL seviyesinde bulunuyor.

Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 37,16 TL, Ankara'da 37,74 TL, İzmir'de 37,99 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

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