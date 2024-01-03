Kışın tahin helvası satışları on katına kadar artıyor

Kış aylarının gelmesiyle birlikte kahvaltılıklar arasında yerini alan tahin, tahin pekmezi ve tahin helvasının satışları yaklaşık on katına kadar çıktığı söyleniyor. Doktorların kış aylarında tüketilmesini önerdiği tahinin mideye onarıcı özelliği olduğu bilinirken, aç karnına tüketilmesinin insan vücuduna iyi geldiği ifade ediliyor.

"Kışın tahin helvası satışları ciddi derecede artış gösteriyor"

Helvacı Hüseyin Güntop, bu ünlü tatlıya karşı bazı vatandaşların vazgeçilmez tüketim alışkanlıkları olduğunu anlattı. Kışın önemli vazgeçilmezi olan tahin, tahin pekmezi ve tahin helvasını çok tercih edildiğini, tüketiminin kış aylarında neredeyse 10 katı arttığını anlatan Güntop, "Kışın tahin helvası satışları ciddi derecede artış gösteriyor. Özellikle aç karna tüketilen tahin mide ağrısını yüzde 50 düşürüyor. Bu mevsimde hafta sonu satışlarımız 200 - 250 kilogram arasında değişiyor. Tahin ve tahin helvası satışlarımız çok hızlı artıyor. Kışın tahin, tahin pekmezi, sade tahin helvası ve kakaolu tahin çok fazla talep görürken, yazın da met helvası vatandaşın tercihi oluyor" sözlerine yer verdi.