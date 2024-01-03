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Borsa güne yatay seyirle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 7.624,59 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ocak 2024 10:00, Son Güncelleme : 03 Ocak 2024 10:01
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Borsa güne yatay seyirle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,30 puan artışla 7.624,59 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,20 ve holding endeksi yüzde 0,07 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,25 ile bilişim, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Dün, alış ağırlık bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,06 değer kazancıyla 7.624,29 puandan tamamladı.Analistler, küresel pay piyasalarında, teknoloji hisseleri kaynaklı artan oynaklıklar ve jeopolitik risklerle karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün ABD'de açıklanacak veriler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarının yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

Hali hazırda devam eden jeopolitik risklerin yanı sıra yoğun veri gündeminin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olduğunu aktaran analistler, Fed'in toplantı tutanaklarından bankanın gelecek dönem politikalarına yönelik sinyaller alınabileceğini dile getirdi.

Öte yandan, yurt içinde bugün gözler enflasyon verilerine çevrilirken, AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,19 artacağını tahmin ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin yanı sıra Fed'in son toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.600 ve 7.500 puanın destek, 7.700 ve 7.800 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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