MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları başladı

Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ), 3 Mart 2024 tarihinde uygulanacaktır.

Adaylar, başvuruların 3 Ocak 2024 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-MSÜ Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2024-MSÜ'ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca Başkanlığımızca uygulanacak olan 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2024-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için 2024-YKS'nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2024-YKS'nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir.Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2024-MSÜ Başvuru Kılavuzu

2024-MSÜ Aday Başvuru Formu

Başvuru Merkezleri

