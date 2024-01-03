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Ali Yalçın: Gelir Vergisi oranları yüzde 15'e sabitlenmeli

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın sosyal medya hesabından 'Gelir Vergisi oranları yüzde 15'e sabiitlenmeli' açıklamasında bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Ocak 2024 10:30, Son Güncelleme : 03 Ocak 2024 10:53
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Ali Yalçın: Gelir Vergisi oranları yüzde 15'e sabitlenmeli

Ali Yalçın'ın açıklaması:

Kamu Görevlilerine ve Emeklilerine İyileştirme Yapılmalıdır

TÜİK tarafından Aralık ayı enflasyon oranı %2,93 ve yıllık enflasyon %64,77 olarak açıklandı. Kamu görevlileri ile emeklilerinin 2024 Ocak maaş ve ücretlerine yansıyacak enflasyon farkı %29,78 olarak belirlendi.Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı gereği; Ocak ayında maaş ve ücretlere yapılacak %15 artış ve enflasyon farkı ile birlikte kamu görevlileri ve emeklilerine toplamda %49,25 artış yapılacak.

Bu durumda en düşük kamu görevlisi maaşı (bekar) 30,910 ? iken en düşük kamu görevlisi emeklisi maaşı ise 14.700 seviyelerinde olacaktır.

En düşük kamu görevlisi emekli aylığı ile en düşük kamu görevlisi maaşı/ücreti arasındaki oran %47,5 olarak gerçekleşti. Görev aylığı ile emekli aylığı arasındaki bu büyük farklılık kapatılmalı, öncelikle 8.077 ? ilave ödeme emekli kamu görevlilerine yansıtılmalı, kamu görevlisi emeklilerinin haklı beklentisi görülmeli ve sesleri duyulmalıdır.

Maaşlara Zam Gelmeden Bütün Ürünler Zamlandı

2024 yılında uygulanacak Asgari Ücret 11.402?'den 17.002?'ye yükseltildi. Asgari ücrete yapılan %49'luk artış, çalışanların haklı beklentilerinin görüldüğünün olumlu göstergesidir.

Asgari ücretli zamlı maaşını Şubat ayında, kamu görevlilerimiz ise 15 Ocak'ta alacakken, Aralık ayında fiyatları baskılayarak enflasyonu düşük gösterme gayretinde olan piyasa yöneticilerinin "Aralık ayında enflasyonu baskılayalım, Ocak ayında zamları yansıtalım" anlayışının galip geldiği maalesef bir kez daha görülmüştür.

Yılbaşı gecesinden itibaren sermaye/piyasa yöneticilerinin "Giderler artmadan gelirleri artırma" rekabetinin sonucunda etiketleri değiştirme yarışına şahit olduk.

Gelirler 6 ayda bir defa artarken, önümüzdeki 6 ay boyunca giderleri anlık olarak ürünlere yansıtacak sermayedarlar; arz-talep dengesi kadar hakkaniyet/vicdan terazisini de kontrol etmelidir.

Gelir Vergisi Oranları %15'e Sabitlenmeli

Asgari ücretin 17.002,12 ? olarak belirlenmesi ile birlikte; Gelir Vergisi muafiyeti 2.550,32 ? Damga Vergisi Muafiyeti ise 151,82 ? oldu.

Gelir vergisi matrahları da %58,46 yeniden değerleme oranı kadar artarak; %15'lik dilim 110 Bin ?, %20'lik dilim 230 Bin ?, %27'lik dilim ise 580 Bin ? olarak belirlenmiştir.

Asgari ücretin bile 6-7'nci ay itibariyle %20'lik dilime girdiği sistemde; başta sözleşmeli personel olmak üzere kamu görevlileri yıl ortasından itibaren önemli ölçüde vergi ödeyecektir.

Asgari Ücret tutarı kadar gelir vergisi muafiyetine bir adım daha eklenerek, kamu görevlilerinin gelir vergilerinin %15'e sabitlenmesi, alım güçlerinin korunması, kayıplarının önlenmesi gerekmektedir.

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