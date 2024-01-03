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2022 Vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu

Türkiye'nin 2022 gelir vergisi rekortmeni, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ocak 2024 10:40, Son Güncelleme : 03 Ocak 2024 10:58
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2022 Vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2022 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı.

En fazla gelir vergisi beyan eden mükellef listesinin ilk sırasındaki rekortmen, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu. Bayraktar'a, 2022 yılında 564 milyon 124 bin 318 lira vergi tahakkuk etti.

Savunma ve havacılık sektörünün en çok ihracat gerçekleştiren firması olan Baykar'ın 2022 yılındaki cirosunun yüzde 86'sı ihracat gelirlerinden elde edildi. Selçuk Bayraktar'ın aynı zamanda teknoloji liderliğini de yürüttüğü Baykar, 2022'de savunma ve havacılık sanayisinde yapılan toplam ihracatın yüzde 25'ten fazlasını tek başına yaptı.

Listenin 2, 4, 5, 6, 7'nci sırasındaki mükellefler isimlerinin açıklanmasını istemedi.

En fazla gelir vergisi tahakkuk eden 3. isim 200 milyon 757 bin 695 lira ile Mustafa Rahmi Koç oldu.

Listenin 8'inci sırasında Mehmet Sinan Tara, 9'uncu sırasında İpek Kıraç ve 10'uncu sırasında Mehmet Ömer Koç yer aldı.

Kurumlar vergisi rekortmenleri

Kurumlar vergisi beyan eden mükellef listesinde ise ilk ve 3'üncü sıradaki kurumlar isimlerinin açıklanmasını istemedi.

Listenin 2'nci sırasında ise 21 milyar 419 milyon 640 bin 283 lira vergi tahakkuku ile Türkiye Garanti Bankası yer aldı.

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