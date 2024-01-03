MİT PKK'nın sorumlusu İslam Cehanfer'i etkisiz hale getirdi

Bölücü terör örgütüne her alanda darbe vuran MİT, önümüzdeki süreçte de terörün kaynağında imhası politikası çerçevesinde gerek Irak'ta gerekse Suriye'de nokta operasyonlarına devam edeceği mesajını verdi.

Operasyon için en uygun koşulların oluşması akabinde Türkiye sınırına 200 km uzaklıkta İslam CEHANFER MİT tarafından etkisiz hale getirildi.

MİT tarafından operasyon kararı alınması sonrasında, PKK/KCK mensubu Berhudan Kelhor kodlu teröristin hareketliliği MİT'in Süleymaniye/Pencevin'deki saha ajanları tarafından izlenmeye başlandı.

Terörist İslam CEHANFER'in Suriye'de bulunduğu dönemde PKK/KCK-PYD/YPG mensuplarının sorumluluğunu üstlendiği ve yaralı örgüt mensuplarının tedavilerini gerçekleştirdiği biliniyordu. Berhudan Kelhor kod İslam CEHANFER'in faaliyetleri Suriye'den Irak'a kadar adım adım izlendi.

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