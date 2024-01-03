MİT PKK'nın sorumlusu İslam Cehanfer'i etkisiz hale getirdi
MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından İslam Cehanfer'i, Türkiye sınırına yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki, Irak Süleymaniye Pencevin kırsalında etkisiz hale getirdi
MİT, YPG Sözde Tabur Sorumlusu'nu Irak'ta Etkisiz Hale Getirdi
Milli İstihbarat Teşkilatı, sınır ötesi operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.
MİT, Irak/Süleymaniye'nin Pencevin kırsalında, Türkiye sınırına yaklaşık 200 km uzaklıkta, İran asıllı Berhudan Kelhor kod İslam CEHANFER'i etkisiz hale getirdi.Suriye'den Beri Takip Ediliyordu
Terörist İslam CEHANFER'in Suriye'de bulunduğu dönemde PKK/KCK-PYD/YPG mensuplarının
sorumluluğunu üstlendiği ve yaralı örgüt mensuplarının tedavilerini gerçekleştirdiği
biliniyordu.
Berhudan Kelhor kod İslam CEHANFER'in faaliyetleri Suriye'den Irak'a kadar adım adım izlendi.
MİT'in saha ajanları YPG'nin sözde Tabur Sorumlusu İslam CEHANFER'in yerini Irak/Pencevin'de tespit etti.
CEHANFER'e yönelik operasyon düzenlenmesi kararı alındı.
200 Kilometre Derinlikte Nokta Operasyon
MİT tarafından operasyon kararı alınması sonrasında, PKK/KCK mensubu Berhudan Kelhor kodlu teröristin hareketliliği MİT'in Süleymaniye/Pencevin'deki saha ajanları tarafından izlenmeye başlandı.
Operasyon için en uygun koşulların oluşması akabinde Türkiye sınırına 200 km uzaklıkta İslam CEHANFER MİT tarafından etkisiz hale getirildi.
Bölücü terör örgütüne her alanda darbe vuran MİT, önümüzdeki süreçte de terörün
kaynağında imhası politikası çerçevesinde gerek Irak'ta gerekse Suriye'de nokta
operasyonlarına devam edeceği mesajını verdi.