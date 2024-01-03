Altının gramı 1.974 liradan işlem görüyor

Başkentte 8 ayda 4 bin 800 sokak hayvanı toplatılacak
Başkentte 8 ayda 4 bin 800 sokak hayvanı toplatılacak
%0 Faizli 6 Taksitli 20.000 TL!
%0 Faizli 6 Taksitli 20.000 TL!
Sponsorlu İçerik
'Hakim ve savcı, milletin hizmetinde olduğunu unutmamalıdır'
'Hakim ve savcı, milletin hizmetinde olduğunu unutmamalıdır'
Sahibinden.com'dan erişim sorununa ilişkin açıklama
Sahibinden.com'dan erişim sorununa ilişkin açıklama
Ortak yazılı sınavların mazeret sınavı tarihleri açıklandı
Ortak yazılı sınavların mazeret sınavı tarihleri açıklandı
Cevdet Yılmaz: Enflasyonla kararlı mücadelemiz devam edecek
Cevdet Yılmaz: Enflasyonla kararlı mücadelemiz devam edecek
2023-İSG/2 Sınav Sonuçları Açıklandı
2023-İSG/2 Sınav Sonuçları Açıklandı
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
Mehmet Şimşek enflasyon rakamlarını değerlendirdi
Mehmet Şimşek enflasyon rakamlarını değerlendirdi
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları başladı
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları başladı
Benzin ve motorine vergi zammı geliyor
Benzin ve motorine vergi zammı geliyor
Bir metrelik pusula yine kriz çıkaracak!
Bir metrelik pusula yine kriz çıkaracak!
İki ayda 1 milyon kişi borsada hesap kapattı
İki ayda 1 milyon kişi borsada hesap kapattı
Yeni müfredata göre öğrencilerin seçebileceği spor dalları
Yeni müfredata göre öğrencilerin seçebileceği spor dalları
Ege Akersoy'un darp ettiği apartman görevlisi İsmail Aydemir konuştu
Ege Akersoy'un darp ettiği apartman görevlisi İsmail Aydemir konuştu
Okul değil sanki atölye
Okul değil sanki atölye
Hablemitoğlu suikasti şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır yakalandı
Hablemitoğlu suikasti şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır yakalandı
İsrail casusları operasyonunun detayları ortaya çıktı
İsrail casusları operasyonunun detayları ortaya çıktı
'2024'te ikinci bir ek MTV alınacak' iddiasına açıklama
'2024'te ikinci bir ek MTV alınacak' iddiasına açıklama
Fatih Terim ile Seçil Erzan arasındaki mesajlaşmalar ortaya çıktı
Fatih Terim ile Seçil Erzan arasındaki mesajlaşmalar ortaya çıktı
Asgari ücret 6 günde 7 dolar eridi
Asgari ücret 6 günde 7 dolar eridi
TFF'den Süper Kupa açıklaması: Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır
TFF'den Süper Kupa açıklaması: Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır
2023'te en fazla ihracat yapılan sektörler
2023'te en fazla ihracat yapılan sektörler
İstanbul'da aralık ayının zam şampiyonu belli oldu
İstanbul'da aralık ayının zam şampiyonu belli oldu
'Mayın avlama gemilerinin geçişine izin verildi' iddiasına yalanlama
'Mayın avlama gemilerinin geçişine izin verildi' iddiasına yalanlama
Seçime katılabilecek partilere ilişkin YSK kararı Resmi Gazete'de
Seçime katılabilecek partilere ilişkin YSK kararı Resmi Gazete'de
'400 milyonluk yılbaşı ikramiyesine' ilişkin iddialara yanıt
'400 milyonluk yılbaşı ikramiyesine' ilişkin iddialara yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 2023 yılında rekor ihracat
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 2023 yılında rekor ihracat
Motosiklet tutkunu öğretmen motosiklet kazasında öldü
Motosiklet tutkunu öğretmen motosiklet kazasında öldü
Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda uçak alev aldı
Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda uçak alev aldı
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Ekonomi

Altının gramı 1.974 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1974 lira seviyesinde işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ocak 2024 10:49, Son Güncelleme : 03 Ocak 2024 10:49
Yazdır
Altının gramı 1.974 liradan işlem görüyor

Dün dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,28 yükselişle 1968 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 1974 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 310 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 490 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,2 değer kazancıyla 2 bin 60 dolar seviyesinde dengelendi.Analistler, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik risklerin, emtia fiyatlarının üzerinde etkili olduğunu kaydederek, artan risk algısının, güvenli liman varlıklara olan talebi desteklediğini ifade etti.

Bugün ABD'de açıklanacak verilerin ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının, yatırımcıların odağında bulunduğunu belirten analistler, Fed'in toplantı tutanaklarının, gelecek dönem politikalarına yönelik ipuçları verebileceğini bildirdi.

Analistler, haftanın son işlem gününde ABD'de açıklanacak istihdam raporunun önemine de dikkati çekerek, bugün ülkede açıklanacak JOLTS açık iş sayısının da istihdam piyasasına ilişkin fikir verebileceğini kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in ocak toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, martta yüzde 77 ihtimalle ilk faiz indirimini yapacağı öngörülüyor.

Günün geri kalanında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin yanı sıra Fed'in son toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 80 ve 2 bin 100 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 50 ve 2 bin 30 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu aktardı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber