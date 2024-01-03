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Sakarya'da yeniden görülen darbe girişimi davasında karar

Sakarya'da, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine yönelik 74'ü tutuklu 145 sanığın yargılandığı davada, 73 sanık "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ocak 2024 10:58, Son Güncelleme : 03 Ocak 2024 10:56
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Sakarya'da yeniden görülen darbe girişimi davasında karar

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince Ferizli ilçesinde yer alan ceza infaz kurumu içindeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları ve sanık yakınları katıldı.

Duruşma salonu ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, 73 sanığın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti."Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 61 sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası veren heyet, 1 sanığı "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırdı.

Heyet, 1'i tutuklu 4 sanığın beraatına, hakkında yakalama kararı bulunan 6 sanığın ise dosyalarının ayrılmasına hükmetti. Tutuklu yargılanan 1 sanık beraat kararının ardından tahliye edildi.

Tutuksuz yargılanan ve 12 yıl 6 ay hapis cezası alan 4 sanık ise mahkeme salonunda polis ekiplerince gözaltına alındı, 57 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

- Dava süreci

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 222 sanıklı davada 15 Ağustos 2018'de verdiği kararın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesince hukuka uygun bulunmasının ardından bazı sanıklar ile müşteki avukatları, dosyayı temyize götürmüştü.

Yerel mahkemenin verdiği hükme ilişkin temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi, eski 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun ve eski Merkez Komutanı Albay Ahmet Üzer'e "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onamıştı.

Sanıklar Fatih Gümüş, Hakan Güler ve Emrah Boyalı'ya verilen "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 12 yıl altışar ay hapis cezasını onayan Yüksek Mahkeme, sanık İsmail Şenyüz'ün "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan çarptırıldığı 6 yıl 3 ay cezayı da uygun bulmuştu.

3. Ceza Dairesi, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan Şenyüz'ün de aralarında bulunduğu 71 sanık hakkında verilen beraat kararını da onamıştı.

Yüksek Mahkeme, 94 sanığa "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan verilen beraat ile 52 sanığa "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan verilen mahkumiyet kararlarını bozmuştu.

Sakarya 2. Ağır Mahkemesi, Yargıtay'ın kararının ardından "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları onanan eski askerler Uğur Coşkun ve Ahmet Üzer ile vefat eden 1 tutuksuz sanığın dosyasının ayrılması yönünde hüküm kurmuştu.

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