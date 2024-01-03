Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
Memur aylık maaş katsayısının artmasıyla birlikte bedelli askerlik ücretleri değişti. Ocak-Temmuz 2024 tarihi için yeni bedelli askerlik ücreti 182 bin 608 lira 92 kuruş oldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Ocak 2024 10:56, Son Güncelleme : 03 Ocak 2024 10:59
Bedelli Askerlik ücreti yüzde 50 arttı
Askere gitmeyi bekleyenler için önem arz eden bedelli askerlik ücreti belli oldu. Memur maaşlarına gelen yüzde 49,25 oranında zamla birlikte bedelli askerlik 122 bin 351 lira 4 kuruştan ücreti 182 bin 608 lira 92 kuruşa yükseldi.
Ocak-Temmuz 2024 tarihlerini kapsayan zamlı tarifeyi yatıranlar bedelli askerlik yapabilecek.Milli Savunma Bakanlığı da ilerleyen günlerde bedelli askerliğe ilişkin rakamı önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor...