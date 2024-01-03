2023-İSG/2 Sınav Sonuçları Açıklandı
ÖSYM internet sitesinden 2023-İSG/2 Sınav Sonuçları Açıklandığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Ocak 2024 11:04, Son Güncelleme : 03 Ocak 2024 11:07
İSG: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği
Uzmanlığı Sınavı
2023-İSG/2 Sınav Sonuçları Açıklandı
10 Aralık 2023 tarihinde uygulanan 2023 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'nın (2023-İSG/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.Adaylar, sınav sonuçlarına 3 Ocak 2024 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI