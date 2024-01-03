Park halindeki tıra çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Öte yandan tır sürücüsü de ifadesi alınmak üzere emniyete getirildi.

İtfaiye ekipleri ticari araçta sıkışan Açikgöz ile yolcu Arif Kamlı'yı (22) bulundukları yerden çıkardı.Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, sürücü Açıkgöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Kamlı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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