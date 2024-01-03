Ortak yazılı sınavların mazeret sınavı tarihleri açıklandı

Yazıya göre 2023-2024 öğretim yılı 1. dönem 2. yazılı sınavları 26 Aralık 2023 tarihinde gerçekşeştirildi. Mazeret sınavları ise 04 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

Milli Eğtiim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürünün Bakan adına imzaladığı resmi yazıya göre Ortak yazılı sınavların mazeret sınavı tarihleri belli oldu.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net